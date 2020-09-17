港超復賽．東方．鍾偉強｜不再安於現狀　目標是三冠王

新冠肺炎疫情中「新常態」誕生，足球世界稍歇後已重新運轉，港超未完的2019/20球季也終於在周六（19日）復賽，成為第三波疫情以來，香港首個復賽的體育賽事。復賽不代表回復正常，需在「不正常」的條件下進行：參賽的6支球隊由9月4日復操開始只有短短兩周備戰，除要恆常檢測，期間要嚴守家居隔離及防疫規則，無法與外界及傳媒接觸。 復賽前夕，6支球隊的6位球員，透過視像訪問談及感受和目標。

9月4日以來，鍾偉強如其他5支球隊的職球員般，除了訓練之外都留在家中，實行「半隔離式」生活。每天與小狗奶茶相伴、上網睇片、擔任臨時司機接載黃威等隊友往返訓練場、操練，就成了他的「新日常」。奶茶的可愛模樣，也是鍾偉強用心照顧的成果，每日餵食、清潔、梳毛、吹毛，缺一不可，唯獨是留家期間無法親身帶奶茶散步。

鍾偉強與小狗奶茶一同受訪：

簡單的足球員日常，此前卻是莫大的衝擊和不安。

「強仔」在場上一向拼搏、更常在關鍵時刻挺身而出，前年東亞盃外圍賽的入球將港隊送入決賽周、今季東方龍獅在高級組銀牌8強險勝冠忠南區，他以臉擋走對手射門保住勝果，但無論鬥志多強，沒有比賽就無法展現任何事。

2018年底的東亞足球錦標賽外圍賽，香港對中華台北之時，正是鍾偉強末段入球鎖定勝局，令香港最終得以打入決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

球圈疫下更艱難 簡單生活難掩忐忑

操練取消、7折出糧、球隊退出、復賽餘下6支球隊……近半年的香港足球幾乎沒有迎來過好消息。除非是香港體育學院的精英運動員，否則在香港當運動員一向沒什麼保障，足球行業基本上全靠「老闆」投資，贊助商一旦退出，如和富大埔那樣，轉眼間由上季冠軍變成深陷財困，職球員被拖糧，去了很多次勞工處，事件才暫告一段落。

鍾偉強效力東方龍獅，生計未受影響，但停操停賽期間在家中還是忐忑。「一個疫情令很多投資者卻步，5月之時，很多球員即使有質素，卻因約滿又撞正疫情而未能續約，（沒有比賽的）這幾個月，誰會去幫他們？球員每年都要為將來擔心，不知明年要去哪一隊，若要減薪又是否接受，或是早些轉行去適應算了？」疫情期間，許多不安在腦海中浮現。

但有一點是肯定的：不能安於現狀。

「要準備好自己，大吉利是地說，不能再等下一個疫情來到、而自己沒有準備，考教練牌、其他牌照，找第二條出路，不能等死」。

東方龍獅為復賽積極備戰：

看着英超每周如常上演，鍾偉強曾感不耐煩，覺得歐洲各地疫情更嚴重，為何香港不能效法其他國家的做法？幸好，在足總、球會多番努力下，終於等到政府批准港超聯復賽，成為香港第一個可以在有限條件下重開的體育賽事，比賽和操練也不受「限聚令」規管。

港超復賽系列訪問：

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珍惜難得恩賜 三冠王是最大目標

望穿秋水終於等到復賽，鍾偉強坦言這是「上天的恩賜」：「之前曾難得復操過，卻在上力3、4成後再煞停；現在終於又可以重回球場、更踢得成比賽，真的是一種恩賜」。只得短短兩星期復操，無疑十分倉促，但既有這難得的恩賜，就不能再抱着安逸的心態。東方龍獅上下的目標都十分明確——「希望復賽後，可以拿到聯賽冠軍和兩個盃賽冠軍……今季港超冠軍也可以踢亞冠盃（編按：亞洲賽資格尚待亞洲足協落實），球隊上下都希望拿到這個資格。」

曾經每日在家操練，但鍾偉強直言，在家中訓練和在球場與隊友一起練習，「感覺差很遠」。（東方龍獅提供）

東方已打入高級組銀牌及足總盃決賽，聯賽榜上，則在復賽的6隊中排行第4位，距離榜首的富力有1分差距，餘下4場聯賽1分都不能少，復賽後首仗更要硬碰宿敵傑志，「我們有活力、三線也有足夠人選調動，對任何對手都也會有不同計劃」。再艱難，也有信心從後趕上。

逆境之中，只有不安於現狀的人，才可突圍、成功。