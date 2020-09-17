港超復賽．南區．謝德謙｜苦中作樂捱過難關　區隊使命由我延續

新冠肺炎疫情中「新常態」誕生，足球世界稍歇後已重新運轉，港超未完的2019/20球季也終於在周六（19日）復賽，成為第三波疫情以來，香港首個復賽的體育賽事。復賽不代表回復正常，需在「不正常」的條件下進行：參賽的6支球隊由9月4日復操開始只有短短兩周備戰，除要恆常檢測，期間要嚴守家居隔離及防疫規則，無法與外界及傳媒接觸。 復賽前夕，6支球隊的6位球員，透過視像訪問談及感受和目標。

「放了支溫度計在家，得閒沒事做就會放入口中量一量體溫，就像精神緊張一樣。」談及疫情下的常態，謝德謙如是說。

為準備復賽，阿謙每日來回球場訓練，他家中除了兩歲半的囡囡天愛，7月底也添了位新成員－－兒子卓一；太太產後身體恢復需時，使他特別擔心家人健康，對防疫措施格外嚴謹。「外出練習會接觸公眾地方，回家後立即洗手、沖涼、換衫，才敢湊仔跟食飯，所有步驟都做得好足。」

謝德謙慶幸南區能重返熟悉的香港仔運動場副場訓練，但感慨身邊一切已變得不正常。

沒有自由的日子 靠女兒苦中作樂

人類很奇怪，失去了才後悔當初沒有珍惜。這段日子我們發覺原來球場可以封、比賽可以沒觀眾；練習最重要是要記得戴口罩、帶足總發出的入場證。

操練後隊友都趕緊離開，不再談笑風生，阿謙口說是個難得的體驗，卻不禁懷緬「正常」。「沒有自由很慘，如果做甚麼都被人框住，是比較辛苦。若能回到從前，會更珍惜踢波的日子。」

我們多久沒有正正常常地踢一場波，或者入場睇一場波？（資料圖片／袁志浩攝）

問阿謙會否因隔離而感到苦悶，他聽畢後甜笑回應。其實訪問雖在書房以視像形式進行，惟記者仍不時聽到背後傳來天愛「扭計」的聲音。

阿謙直言往日早出晚歸，沒太多時間陪伴囡囡成長，現在甘願為湊仔女「疲於奔命」，「女兒剛上幼稚園，我可以陪她在家上課。在現今艱難的環境下，算是苦中作樂，可慰藉負面的想法及心靈。」

湊仔湊女是謝德謙在疫情下的一點甜，他完成復賽及家居隔離後的最大願望，就是一家大細到郊外吹吹風，呼叫新鮮空氣。（謝德謙 Tse Takhim Facebook圖片）

在等待復賽消息的5個月間，阿謙內心盡是掙扎，究竟復賽抑或不復賽，才算是「好」？他想過若球季腰斬，家中或頓失收入來源，自己可能要另覓出路；然而如球季延續，他亦須家居隔離，暫緩評述員等其他工作。

「這牽涉許多生活上的瑣碎事，例如由誰照顧小孩？我又要如何分配時間？」35歲的阿謙坦言為此跟太太討論甚久，最後還是決定把「足球」放在首位，「我還可以踢多少年？有機會當然踢了才算。而復賽也有它的意義，我樂於參與其中。」

謝德謙在家中接受訪問，直言渴望延續球員生涯。（影片截圖）

復賽是延續 免球員再流失

這位在本地職業球壇打滾17年的守門員認為，復賽是一種延續，它延續了「足球生命」———球員的生計與生涯、球隊的前景，甚至香港球市。

「比賽再停下去，可能更多球會減薪，或者退賽。為確保球員有波踢，復賽十分重要。」阿謙慨嘆圈中不乏能者，惟疫情下市場飽和。若球員持續流失，即使球市復甦，也難重拾光輝。「我們明白部份贊助商的苦況，但在球圈有需要的時候卻欠缺支持，香港足球又談何進步呢？」

佳聯元朗近年曾奪高級組銀牌冠軍，惟疫情下宣布退賽。（資料圖片／高詩琦攝）

港超唯一區隊 南區背負使命

兩支最成功的地區球隊——和富大埔及佳聯元朗，先後在今夏宣布退出復賽及下季港超，令南區成為唯一一隊尚留在頂級聯賽的區隊。從2015年已效力南區的阿謙表示，球隊會繼續背負區隊使命，於復賽延續頑強、熱血的精神。

【港超聯】元朗大埔退出 捧銀牌奪港超幕幕經典 區隊何去何從

冠忠南區球迷一向氣勢強勁，過往曾將主場香港仔運動場化身成地獄球場。（資料圖片／袁志浩攝）

他透露最難忘是上季作客富力，一班死忠球迷北上廣州打氣，球隊雨戰下後上逼和富力，打破對方該季主場全勝紀錄。「香港人不太習慣搭長途車，連入元朗睇波都話遠，所以這是很難得的事。區隊的感情非一時三刻可以建立，必須『有心』方可成事。」

本地區隊擁有輝煌歷史，阿謙希望港人能如外國般，擁護自己的區隊，「其實很多大事都是從地區開始建立，希望讓球迷記得港超不只商業球隊，區隊在港足也有地位。」

南區上季尾於足總盃不敵傑志，再度跟獎盃擦身而過。（資料圖片／梁鵬威攝）

要延續的，還有南區的「五年計劃」。計劃來到最後一年，球隊仍未打破錦標荒。

南區於復賽將與傑志爭奪菁英盃，縱陣容或未如對手，阿謙相信場上能以心態取勝。「死都死畀你，就算輸一球、兩球都要追。」他期待球隊可首奪冠軍之外，仍可乘機讓年輕門將蔡子濤增添經驗及信心，「我很希望有人接替我，而非持續踢到40歲。」