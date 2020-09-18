【英超Fantasy】陳祉俊推介中場助攻王　有買貴無買錯

英超首周過後，有玩Fantasy的朋友，談論話題都離不開「你有冇沙拿呀？」這位利物浦前鋒演了一幕帽子戲法，豪取20分，令到「貧富懸殊」問題加劇，分數大墮後的玩家灰爆表示「已經想Quit Game」。不過成季流流長，總有翻身機會，足球評述員陳祉俊今周便推介兩個球員給大家，希望有助各位搶分追落後。

陳祉俊首周陣容取得54分，表現不過不失，他自稱非Fantasy「高玩」，純粹以波論波，分享自己執陣心得。今周他極力推介阿仙奴中場韋利安（Willian Borges Da Silva），這名巴西球員英超首周為兵工廠處子登場，交出3個助攻（根據Fantasy官方數據）並貢獻14分，即時升值至8.1，不過祉俊認為，韋利安將穩坐正選，加上鋒線兩個隊友奧巴美揚及拿卡錫迪把握力甚強，未來日子其助攻將源源不絕，加上他具破關及罰球能力，不愁沒分落袋，總之「有買貴冇買錯」，並建議各位「早入早享受」。事實上，根據英超Fantasy官網顯示，已有超過34萬名玩家今周購入韋利安。

韋利安首周即貢獻3個助攻，加上正選位置穩固，成為玩家追捧對象。(Getty Images)

值得留意的是，首周輪空的曼市雙雄齊齊出擊，兩隊中場核心：波基斯費南迪斯（Bruno Fernandes）及迪布尼（Kevin De Bruyne）亦成玩家追捧對象，即使身價頗高（分別是£10.5及£11.5），但仍吸引大批領隊高追，如果大家有彈藥的話，不妨一試。

足球評訹員陳祉俊推介大家買入哥林威爾遜，這位紐卡素前鋒首周取得一個入球，在Fantasy貢獻8分。(Getty Images)

至於陳祉俊今周另一推介，是紐卡素前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson），首周作客2：0擊敗韋斯咸即攻入一球，表現對辦，祉俊認為，哥林威爾遜是紐卡素的單天保至尊，幾乎只有他才有數糊能力，其價格（£6.5）雖比富咸的米祖域（£6.0）貴，但仍願投以信心一票。此外，首周部分球員表現未達預期，即時被各玩家「拋售」，包括有傷在身的車路士前鋒迪姆雲拿（Timo Werner）、熱刺箭頭孫興慜及利物浦後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），大家亦可作參考。

陳祉俊首周陣容取得54分，正選11人有奧巴美揚及華迪表現較突出，不過他慨嘆與各位玩家一樣，購入富咸前鋒米祖域中伏。(英超Fantasy官網截圖)

提提各位新手，英超Fantasy這個遊戲，每周只有一個免費換人名額，如果再換每個會扣4分，大家衡量得失才去更換球員。

首周全最高分的挪威玩家陣容，果斷用了Triple Captain功能，單是沙拿已取得60分。(英超Fantasy官網截圖)

英超Fantasy首周最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

首周全球最高積分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：

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