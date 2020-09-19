【田徑】季內歷14次失敗終突破極限　20歲瑞典新星成撐竿跳王者

在昨日上演的鑽石田徑聯賽羅馬站，20歲瑞典新星杜普蘭蒂斯（Armand Mondo Duplantis）在男子撐竿跳造出6.15米，成功刷新26年前由「鳥人」布卡保持的室外世界紀錄。是他繼2月兩破室內世績後再創新猷，成為室內外世界紀錄保持者。

今年2月，人稱Mondo的杜普蘭蒂斯兩破世界紀錄，8日內把室內撐竿跳世績由6.16米提升至6.18米，當時已名留青史。周五（18日）的羅馬站賽事，他由5.45米起跳並輕鬆過關，在5.70米、5.80及5.85米相繼成功後，其他對手都已被淘汰出局，Mondo在毫無威脅下摘得羅馬站金牌。

杜普蘭蒂斯在羅馬站輕鬆以5.85米淘汰對手摘金，隨後便是個人「Show Time」挑戰世界紀錄。（GettyImages）

其後他便向世界紀錄進發，當他跳過6米後便直接挑戰6.15米高度，第一次試跳失敗後，他在第二次試跳前低頭沉思了一會，然後大力呼了三口氣，助跑、衝刺、插竿、上撐、騰空，把動作完美流暢完成後，一舉飛越橫竿的一瞬，全場鴉空氣彷似靜止了，當他從半空降落後雙手握拳振臂高呼，他再一次突破天空的極限，打破了烏克蘭「鳥人」布卡在1994年締造的6.14米室外世界紀錄，全場掌聲如雷。

Mondo翻越26年無人能達到的高度：

曾歷14次失敗 「感到解脫多於喜悅」

2020年的室外田徑賽接近尾聲，Mondo在過去數個月曾挑戰6.15米達14次，均失敗而回，這一次他終於成功跳越了26年來無人能達到的高度，而且身體與橫竿尚有一定空位，潛力無限。

他改寫了世界紀錄後坦言得到解脫：「我真的很希望能跳過6.15米，所有人都不斷談論這件事，為我帶來很大的壓力。當我終於成功時，我感到解脫多於喜悅。」Mondo續說：「真的很瘋狂，今季開始前，我們根本不知道能否進行任何比賽，能夠打破世界紀錄實在是意料之外，真的很感恩。」

年僅20歲的Mondo在7個月內成為了室內、外世界紀錄保持者，潛力無限。（GettyImages）

尚有兩個月才滿21歲的杜普蘭蒂斯，其父母都是田徑好手，父親Greg Duplantis曾是美國隊撐竿跳代表、母親Helena則是瑞典七項全能選手。杜普蘭迪斯由父親指導他撐竿跳，並選擇了代表母親的國家瑞典參賽。他由3歲起便立志要「打破世界紀錄」，如今他才20歲就成為世界室內、室外撐竿跳世界紀錄保持者，更是明年東京奧運的奪金大熱。

Mondo Duplantis IG Followers直逼20萬：

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