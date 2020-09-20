【英超】阿仙奴小將奠勝發表愛的宣言　黃金組合共建里程碑

英超第2輪，阿仙奴在主場險勝韋斯咸，一個奠勝入球、參與其中的兩位球員，賽後為球迷津津樂道。

阿仙奴乘首輪聯賽以3：0大破升班馬富咸之勢，今仗擺出三箭頭陣式，由隊長奧巴美揚、新援韋利安及拿卡錫迪聯手攻堅。25分鐘，拿卡錫迪先下一城，連續兩仗有波入，更攻入個人在阿仙奴的第50個入球，成為球會史上第4大射手。

值得一提的是，今次再由奧巴美揚為他送上助攻，是奧巴美揚在2018年1月加盟以來，兩人第11次相互助攻及入球。同一段時間期間，僅得哥林威爾遜及賴恩費沙在般尼茅夫合作入球的次數更多（13次），兩人今季已雙雙轉會到紐卡素。

拿卡錫迪（左）入球後與交出助攻的奧巴美揚（右）齊齊以舞蹈慶祝。（Getty Images）

雖然早段領先，但阿仙奴今仗中場排出施巴路斯、布卡約沙卡、格列沙加及比利連，出現創造力不足的問題，無法拉開比數之餘，更在完半場前被米查利安東尼奧扳回一球。60分鐘過後，阿迪達先以尼高拉斯比比入替韋利安，再以小將尼基迪亞換入拿卡錫迪，21歲的尼基迪亞上陣後8分鐘，就接應施巴路斯橫傳近門撞入，為阿仙奴鎖定2：1勝局，亦令兵工廠在下周作客利物浦前順利取得開季兩連勝。

一眾廠迷為阿仙奴贏波鬆口氣之餘，亦不禁為奠勝組合——入球的尼基迪亞和助攻的施巴路斯而會心微笑。

尼基迪亞（右一）為阿仙奴奠勝。（Getty Images）

對富咸前曾在訓練中衝突 賽後IG傳情

事緣尼基迪亞和施巴路斯在上周對富咸賽前，被傳媒拍得在操練期間爭執，兩人在同一訓練小組「搓馬騮」時，任「馬騮」的施巴路斯搶奪尼基迪亞腳下球時落腳狠辣，令尼基迪亞縮腳，兩人互推一下後本已停手，年少氣盛的尼基迪亞在施巴路斯再趨前搶球時，大腳將皮球省向對方，雖然只是中腳，但兩人互瞪後又出手用力推對方，需隊友上前分開兩人。

尼基迪亞和施巴路斯訓練時曾有小衝突：

You don't see this every day 👀



Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine 👜 pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2020

事件發生後，阿仙奴領隊阿迪達對此避而不談，僅稱「我沒有看到發生什麼事」，但在對富咸一戰後，施巴路斯已在Instagram貼出一張與尼基迪亞的合照，強調「無問題啦，我的好兄弟」，似乎已冰釋前嫌。

今仗兩人合作取得致勝球後一同慶祝，似乎更令他們的感情更要好，尼基迪亞賽後受訪時亦笑談事件：「當時我對他落腳有點不滿，所以作出了反應，但我們很快已和解、致歉，這些事總會發生的。」尼基迪亞最後補充說：「今次他給我送上助攻，實在太好了，我們之間已充滿愛！」

尼基迪亞與施巴路斯由衝突變成好兄弟：