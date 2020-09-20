【英超】皇馬新星隨巴利投奔熱刺　一張合照揭開童年失意歷程

加里夫巴利回歸熱刺，登上各體育媒體頭條，隨他一起由皇家馬德里加盟的利古朗（Sergio Reguilon），「銀河艦隊」球迷卻更加難離難捨，就連皇馬就兩人離隊的聲明，都明顯「大細超」。 23歲的利古朗，從8歲開始一直在皇馬青訓系統長大，從與巴利合照的胖白小球員、到今天與偶像一同登陸英超，到底這位熱刺新左閘是什麼背景？

利古朗作為一位擅攻的左閘，上季外借到西維爾上陣31場，交出3個入球及5次助攻，皇馬球迷都期待他可接替馬些路，成為下一位明星左閘。然而，因疫情陷入困境的皇馬終選擇將他出售，縱使合約裏有回購條款，仍令皇馬球迷失望不已。

利古朗與巴利一同加盟熱刺，一張兩人的舊合照被翻出，2014年3月，17歲的利古朗歡天喜地與還年輕的巴利合照，寫道：「我最開心的一天！」其實在他的instagram，還有許多童年「追星」照，白白胖胖的他，沒有錯過作為皇馬青訓小將的追星機會，曾與C朗、沙治奧拉莫斯、費高、艾比路亞等球星合照。

利古朗童年的追星時光：

技術意識自小突出 發育遲失去比賽機會

生於馬德里的利古朗，8歲已加入皇馬青訓系統受訓，每日由爸爸駕車接送到50公里外的訓練中心。利古朗年幼時已顯得與別不同，在同齡球員都只想取得入球的時候，他卻已擁有極強的團隊精神；雖然身材矮小，但絕佳的技術令他得以突圍。

無奈，利古朗發育遠較同齡男孩遲，直至16歲為止都未曾長高，他的哥哥迪亞高卻早已擁有1.9米高度。矮小的身軀，令他曾有4年無比賽機會，直至17歲——即是他與巴利合照的時間，才在1年間長高12厘米，終可代表摩連迪斯執教的皇馬U17上陣，其後得以升上U19梯隊，成為常規正選。

今天的利古朗不再是小男孩，眉宇間充滿自信。（twitter）

外借迎來蛻變 皇馬仍望回購

但真正的蛻變，來自2015至17的兩季間，他為了吸取比賽經驗而外借到西乙球隊洛格羅內斯（UD Logrones）的時光。

洛格羅內斯球會主席Juanjo Guerreros向《阿斯報》講及利古朗時道：「他來的時候是個男孩，離閧的時候，已成為男子漢。他很快已融入更衣室、也跟之前效力的球員很不同。」利古朗在2016/17球季第二度外借期間，站穩洛格羅內斯邊線主力，以實力成為球迷寵兒。

今天的利古朗（右）已是人氣球星，instagram有逾141萬粉絲；但Youtuber女友Marta人氣更高，粉絲較他多100萬。（instagram）

利古朗與Youtuber女友Martha：

+ 5 + 5 + 5

回到皇馬，利古朗在青年軍多踢一季後，終於正式升上一隊，在2018/19球季為皇馬上陣14場，包括在歐聯及聯賽落場；上季再於西維爾成為主力，更是贏得歐霸盃的重要功臣。

今季，他雖然投奔熱刺，但皇馬絕非放棄了他——多間西班牙媒體都指他的合約中有回購條款，若然利古朗在熱刺表現出色，大有可能以更高姿態重返「銀河艦隊」。

皇家馬德里對利古朗的重視，更見於球會對他及巴利離隊分別發布的聲明：

利古朗與巴利同是左邊邊路球員，他能否如偶像一般在熱刺取得成功、再重返皇馬？在熱刺後防如此鬆散的現在，相信「刺迷」都希望他至少做到目標的前半部份。