【港超聯】理文黃雨下輕取愉園登榜首　顏樂楓中村祐人齊建功

港超聯周一（21日）上演復賽後首輪聯賽，理文把握富力R&F昨日失分，在黃色暴雨警告下於香港大球場輕取愉園2：0，順利升上榜首。 出任防守中場的顏樂楓上半場早段殺入禁區為「黃黑軍團」先開紀錄，盡顯隊長風範。

贏波即可升上榜首的理文有中堅列斯奧缺陣，改由賓希路跟余煒廉出任中堅。領先射手榜的尼迪利夥拍基華尼頓攻堅；外援亞哥斯達先列後備，新兵中村祐人取代其正選攻中位置。

【港超聯：理文2：0愉園】

+ 4 + 4 + 4

愉園小將掛帥 正選平均僅22.5歲

事隔11年重返香港大球場作賽的愉園，陣中僅得盧斯安奴一名外援，首號門將屠俊翹坐後備，把關重任落在鍾偉豪身上。「快活谷」前亞援簡嘉亭以本地球員身份亮相，配合袁世傑、伍家揚及朱偉鈞等年青球員，球隊正選平均年齡僅得22.5歲，較理文年輕6.3歲。

理文隊長顏樂楓左腳妙射破網，為球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

顏樂楓黃雨下先開紀錄 興奮剷草慶祝

賽前一個半小時現場斷斷續續地下起大雨，天文台更一度發出黃色暴雨警告，然而開賽前雨勢稍緩。理文開賽只花6分鐘便找到愉園防線破綻，基華尼頓左路落底地波傳中，後上的隊長顏樂楓左腳拗腰撞射破網，為「黃黑兵團」先開紀錄。這位防守中場攻入個人今季第3球，在雨中剷草激情慶祝，更跟助攻的基華尼頓跳起舞來。

理文．顏樂楓｜球季下半與人生下半 為目標絕不怠慢

顏樂楓攻入今季個人第三球，飛身剷草慶祝。（袁志浩攝）

理文此役加強中路組織突破，13分鐘賓希路長傳至禁區頂，尼迪利接應後埋門僅僅出界；新兵中村祐人及後妙傳尼迪利入楔，惟後者窄角度抽射遠柱掠門而過。愉園上半場末段剩理文稍有放鬆，成功創造不少埋門機會，33分鐘伍家揚接應左路斬中搶贏前柱快射，惟被袁皓俊用腳擋走來球，半場理文領先1：0。

領先射手榜的尼迪利上半場不乏破門良機，但今場最終食白果。（袁志浩攝）

中村祐人取加盟後首球

下半場初段雨勢加劇，狂風暴雨連看台上的記者席亦受波及，場上開始出現積水，令皮球去勢減弱，影響球員推進及傳送。不過比賽未有暫停，理文在61分鐘更拋開比分，中村祐人策動反擊，在「3打2」的情況下傳至右路的尼迪利，此子即交給遠柱無人看管的李康廉，再彈回中路的中村祐人完成簡單任務。

愉園完場前縱曾將皮球放入網窩，卻被判越位在先，結果理文淨勝「快活谷」兩球，以1分之差反壓東方龍獅升上榜首，愉園則續以0分敬陪末席。