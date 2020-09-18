港超復賽．傑志．唐建文｜疫下化身全職爸爸　從劇變中抓緊機會

新冠肺炎疫情中「新常態」誕生，足球世界稍歇後已重新運轉，港超未完的2019/20球季也終於在周六（19日）復賽，成為第三波疫情以來，香港首個復賽的體育賽事。 復賽不代表回復正常，需在「不正常」的條件下進行：參賽的6支球隊由9月4日復操開始只有短短兩周備戰，除要恆常檢測，期間要嚴守家居隔離及防疫規則，無法與外界及傳媒接觸。 復賽前夕，6支球隊的6位球員，透過視像訪問談及感受和目標。

33歲才出戰亞冠盃分組賽、再憑出色表現首度入選香港代表隊，唐建文的足球生涯高峰比絕大多數人來得遲。對於現年35歲的他而言，生涯每分每秒都在倒數，球季因疫情暫停半年之久，寶貴的時間像被偷走。

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但他沒時間細想太多，雖然好幾個月沒操練也沒比賽，卻變身全職爸爸，單是照顧兒子信信和女兒程程已佔據一天大部份時間，「小朋友無法出街消磨時間，又不知道自己可以做什麼，就會沒了目標」，為此，唐文特地為兒女設計在家活動，例如有熱身、有練習、有比賽的「私人足球班」，還要陪兒女溫習、上網買餸、再煮飯，時間已所餘無幾；作為家庭「煮」夫的他更要負責晚餐，「蒸肉、烚菜、煲湯，最緊要夠快」，一家吃完飯後，又要幫孩子們洗澡，8時多就要哄小朋友睡覺，之後才有少許私人時間。

唐建文以子女為中心的居家生活：

與子女相處壓力大 學習處理負面情緒

為人父母不容易，尚未復操之時，唐文坦言壓力甚大：「冇得練波，就很不聚財，做完運動會覺得開心、輕鬆，沒有運動的時候，每日在家對着小朋友，不免多了負面情緒、多了責罵」。但他心知不能將情緒發洩在兒女身上，「有時信信做功課不聽話，我就會說，『我要下火』，就行開冷靜一下」。

疫情期間，目睹體育行業許多人無收入，也不免多想，「我無法說什麼，因為我是幸福的一群，我仍是一個有合約的球員，球會仍有很多資源給我們……他們（沒收入的人）承受很大壓力，他們也有家庭，很多負擔，他們可以如何去解決？」

疫情中與子女緊密相處、及無波踢的無奈，都鍛煉了唐文的情商；正面思考，讓他從中看到機會。

唐建文為復賽作最後準備：

主力離隊是機會 期待年輕球員的無限可能

復操的日子終於來臨，唐建文可重返傑志中心與一眾隊友為同一目標努力。對於復賽，唐文認為必需珍惜這機會：「為了復賽，足總、各隊班主都付出很多時間、心思，去令我們這個行業可以繼續，要珍惜這次機會，再次令大家團結吧！一切都得來不易」。

對於傑志而言，復賽的目標當然要爭取聯賽冠軍及已打入決賽的菁英盃冠軍，但兩大主力費蘭度及林恩許在6月合約結束後分別離隊，對於「藍鳥」而言是一大打擊。不過正如唐文在復賽看到機會一樣，兩位主力離隊，對他而言也是開創了新的機會：「他們是進攻主力，失去他們當然有影響；但也代表有機會讓其他年輕球員爭取位置，我們的年輕球員在訓練中有很大成長，而且有無限可能，只要他們找到機會又有決心，就會進步得很快」。

唐建文同時指出，復賽兩星期的訓練中，傑志全隊都十分團結，「大家都有目標，去互相幫助，就算辛苦也很享受，我對復賽很有信心」。疫情無疑是一大打擊，但能否將之化成機會去開創更好未來，全視乎自己的心態。

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