【菁英盃】傑志4：0破飛馬再闖決賽　小將接班終見曙光？

季初全隊平均年齡最大的傑志，今日（23日）於以年青球員為重心的菁英盃向香港飛馬大派4隻光蛋，率先取得決賽資格。 「藍鳥」上季被批評青黃不接，但陳晉一、鄭展龍、畢頓及巴拉克等U22球員今季表現持續進步，他們又能否在冠軍戰再下一城？

在A組暫排榜首的傑志，今仗鬥飛馬只要保持不敗即可以首名晉級決賽；相反飛馬上仗不敵理文後失去出線主導權，而艾華與大衛拉菲爾兩位外援更因傷缺陣。

蘇沙（右二）頭槌頂入空門，助傑志先開紀錄。（袁志浩攝）

蘇沙梅開二度 李毅凱任隊長建功

上半場兩軍互無紀錄，戰至61分鐘「藍鳥」有賓紀文右路傳中，飛馬門將羅境曦出迎手槌打空，蘇沙把握機會頂入空門成1：0。這位翼鋒9分鐘後再下一城，小將畢頓扭過米哥加斯洛後右路斬中，蘇沙藉飛馬門前大漏輕鬆撞入，擴大領先優勢至兩球。

洛迪古斯兩分鐘後於禁區頂放「冷箭」破網，加上尾段穿上隊長臂章的李毅凱85分鐘頂入埋齋，最終傑志以4：0大勝尾段有陳柏衡被逐的飛馬，以8戰得19分的成績取得首名出線資格。傑志相隔一季再闖菁英盃決賽，將會在暫定4月21日舉行的決賽中，跟富力R&F或冠忠南區爭奪冠軍。

李毅凱入球後手持隊長臂章慶祝。（袁志浩攝）

+ 6 + 5 + 4

黃洋：樂見小將爭氣

「藍鳥」近年多名主力離隊下，提升多位年青球員至一隊，去季聯賽成績稍遜，被指老化問題嚴重，憂慮球隊青黃不接。傑志今季在這項每場需派出至少3位U22球員上陣的盃賽殺入決賽，隊長黃洋樂見小將爭一口氣，「球隊跟年青球員磨合後，踢法愈見成熟。教練也不分年齡，只在乎球員的練習態度與質素，可見部份小將更有自信，發揮自己應有實力。」

後備入替的鄭展龍表現活躍，黃洋笑指他已是「有經驗」的一群，可向下一輩傳授經驗。（袁志浩攝）

陳晉一踢足8場 防守得着最多

黃洋更打趣指，22歲的鄭展龍經歷過多年亞洲賽及聯賽洗禮，已可向更年青的一輩分享經驗。比「龍仔」更年輕5歲的陳晉一，今季踢足8場菁英盃分組賽，坦言在防守企位及頭槌上得着較多，並不擔心球隊接班問題，「球隊質素一向很高，外援及前輩也很願意指導我們，相信接班只是時間問題。」

雖然菁英盃決賽能否如期舉行屬未知數，但「阿一」仍對此項錦標期望甚大，「始終上年自己很少參與本地盃賽，菁英盃是自己今屆其中一個目標。來到最後一步，當然希望出多一分力，助球隊高舉冠軍。」