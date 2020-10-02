【歐霸】哥本哈根連環蝦碌烏龍球　守衛自炒對手中楣仍難逃一劫

歐霸盃可以拓闊眼界，既有新丁千辛萬苦殺入分組賽，亦有常客「死得不明不白」。 丹麥老牌球隊哥本哈根在外圍賽最後一圈，主場不敵克羅地亞球隊列積卡，失球過程「一仆一碌」，中楣又中人，唔入都變入，「蝦碌」而離奇。

哥本哈根去屆歐霸殺入8強，與英超勁旅曼聯戰至加時才負0：1出局。他們去季在丹超得亞軍，今季循歐霸外圍賽第2圈開始爭取出線。來到第4圈，他們抽中主場對克甲季軍列積卡（Rijeka），敗在上半場20分鐘一宗連環不幸事件。

哥本哈根輸在什麼？欠運。（路透社）

兩軍在中圈附近爭奪高空球，哥本哈根中堅域陀尼爾臣（Victor Nelsson）搶球不成先「殺低一件」。列積卡隊長安迪耶錫域（Franko Andrijašević）先發制人，單騎推進，尼爾臣回頭追趕。安迪耶錫域一路推進到禁區頂，遇上另一中堅納拿施古臣（Ragnar Sigurdsson）。哥本哈根「慘劇」從此展開。

列積卡贏在什麼？對手欠運。（路透社）

施古臣且戰且退，尼爾臣從安迪耶錫域左邊追趕。安迪耶錫域向右路推進，背身回頭的施古臣打算轉身壓逼時，左腳突然「失蹄」滑倒。追不到尚且有尼爾臣包抄，可是施古臣變成路障般「打橫瞓低」，尼爾臣閃避不及，兩名中堅「攬炒」。安迪耶錫域後無追兵，推入禁區，不勁射而是「唧射」，笠過出迎的門將莊臣（Karl-Johan Johnsson）。

【離奇烏龍逐格睇】

+ 4 + 4 + 4

絕望之中，哥本哈根瞥見一線曙光，瞬即眼前一黑。安迪耶錫域的射門剛好中楣彈出，回防的彼德安卡臣（Peter Ankersen）「滾水淥腳」，未能解圍更收掣不及，被中楣彈下來的球擊中大腿，反彈入網。列積卡就憑着這個離奇烏龍球，守住主隊反撲，險勝1：0，出線分組賽。

列積卡幾經辛苦出線，多得對手送大禮。（路透社）

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