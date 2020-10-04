【足球轉會】曼聯死線前簽高效射手　朗尼有意見：應該簽「他」

英超夏季轉會窗完結在即，曼聯終於迎來今夏第二簽，但結果可能不如球迷預期，今晨開始盛傳烏拉圭前鋒卡雲尼（Edinson Cavani）將於24小時內完成轉投曼聯的手續。在舊將朗尼眼中，紅魔鬼需要的卻另有其人。

多間英國媒體報道，卡雲尼在周日（4日）會前往英格蘭並完成轉會曼聯的手續，雙方將簽約2年，惟畢竟卡雲尼年紀不輕，只得首年是固定合約，再視情況是否續約多一年。

33歲的卡雲尼今年6月約滿離開效力7季的巴黎聖日耳門，之後一直未有班落，英國《衛報》指他曾先後接近加盟葡超的賓菲加及西甲的馬德里體育會，儘管自由身的他不需轉會費，惟因經理人索價1000萬歐元經紀費，兩宗轉會都未能成事，似乎急需前鋒的紅魔鬼願意付出這筆金錢。

卡雲尼擁有亮麗的入球紀錄。（Getty Images）

【今夏與曼聯傳緋聞的球員】

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PSG史上首席射手 入球效率超群

論往績，卡雲尼的入球能力確有保證，在2010至2013年效力拿坡里3季期間，他上陣138場攻入足足104球；其後轉會法甲豪門巴黎聖日耳門，一直是陣中主力射手，為球隊橫掃法甲、法國盃、法國聯賽盃等錦標；除了2019/20球季失勢外，他每季都交出超過20個入球，效率極高，在2016/17球季，他在聯賽上陣36次攻入35球，該季他最終上陣50場、總入球數達到49球，離隊之時留下301次上陣、200個入球的傳奇，成為球會史上首席射手。當然，他能否延續表現，仍需視乎能否適應英超。

而在烏拉圭國家隊，卡雲尼近10年作為主力射手的地位更是無可撼動，國家隊上陣116場共轟入50球。惟他早前因未有班落，無緣進入下周世界盃外圍賽的名單。

卡雲尼（右）多年來一直是巴黎聖日耳門的得分主力。（Getty Images）

朗尼：哈利卡尼和夏蘭特才是曼聯所需

卡雲尼擁有出眾的履歷和豐富經驗，但曼聯舊將朗尼眼中，紅魔鬼應該簽入的另有其人。現於打比郡任球員兼教練的朗尼在《泰晤士報》專欄中，奉勸曼聯放棄花大錢簽下查頓辛祖（Jadon Sancho）：「辛祖是頂級球員，但我覺得曼聯的轉會優先順序很奇怪，為何他們會考慮花1億英鎊去簽一個跟現有陣容相似的球員？曼聯本身已有拉舒福特（Marcus Rashford）和安東尼馬迪爾（Anthony Martial），若辛祖加盟，年紀和位置都相彷的格連活特（Mason Greenwood）又何去何從？」

朗尼進而指出：「若有1億英鎊，我寧願拿去嘗試收購哈利卡尼（Harry Kane），要從熱刺簽下他當然很困難、甚至是不可能，但曼聯就是一家要嘗試簽入最好球員的球會，卡尼正正是蘇斯克查需要的人——正如艾寧夏蘭特（Erling Haaland）一樣，那個曼聯上季錯過了的人，他們是貨真價實的9號球員。」