【港超聯】理文將帥留場邊檢討　富力論爭標：最壞打算最好準備

理文跟富力R&F經過今日（5日）港超聯一戰，兩隊感覺猶如天堂與地獄。理文肯定無緣奪冠，將帥賽後於後備席即場檢討，落掩失望之情。至於富力爭標則仍有一絲希望，主教練楊正光坦言已做好最壞打算。

理文一球僅敗予富力後，分數上再無爭標機會，餘下一輪對南區變成「風流波」。主帥陳曉明看似對球隊表現不太滿意，完場後於場邊捉着球員檢討，更未有一如既往受訪，改由副手曾昭達回答傳媒問題。

賽後理文主教練陳曉明跟球員在場邊即場檢討，語氣帶點激動。（袁志浩攝）

理文大多球員在後備席上待了10分鐘才離去，隊長顏樂楓明顯相當失望。（袁志浩攝）

黃俊皓搶鏡 曾昭達讚可帶動球隊

曾昭達透露球隊王牌射手尼迪利輕傷，令此戰前線少了選擇，加上其他傷停問題，令比賽更難踢。不過他十分欣賞球員的付出，亦特別讚揚新兵黃俊皓：「他才踢第二場正選，今場是三後衛的右中堅，發揮、效率有目共睹。阿皓能正面帶動全隊，球隊調動時也可考慮更多方案。」

今季港超特別漫長，由開季至今已過了超過一年，經歷數個月的等待、爭標機會由有到無，理文職球員都難掩落寞。顏樂楓及鄭兆均等完場後在後備席上坐了約10分鐘，才逐一慢步走入更衣室。曾昭達指球隊今季成績雖然失望，但爭冠未必是最重要：「我們更注重球隊發揮，希望盡快重回正軌。」

富力仍有望爭冠，但更大機會「四大皆空」，主帥楊正光指球隊今季受額外因素影響表現。（袁志浩攝）

楊正光：疫情令我們失去很多

另一邊廂，富力奪冠尚存希望，主教練楊正光稱因此前兩仗失利，球隊特別加強攻守轉換，以至傳球跟入楔。他又指富力今季在疫情前無論氣勢、狀態及球員配合等都相當強勁，惟疫症使球隊「失去上半季建立的事」。

楊正光認為即使球隊最終再度「四大皆空」也沒有辦法，「利安高及細佬（梁諾恆）離隊，傑仔（徐宏傑）與林恩許又不獲上陣資格，板凳深度不足，加上復賽賽程很吃力，對戰績有很大打擊。」他補充，世上沒有必然的事，相信任何時也可發生，「做最壞打算，做最好準備，寄望球隊下場可以贏東方。」

林樂勤傷愈後斬獲首球，相信能增強自信心。（袁志浩攝）

+ 2 + 2 + 2

林樂勤視入球為強心針

至於為富力奠勝的小將林樂勤，對上一次在正式賽事取得進帳已是夢想FC年代，他笑言對今場勝仗都感到特別開心，入球亦具有很重大的意義：「之前傷了很長時間，疫情加上冇波練，康復的路很難捱。自己信心曾下降，但這入球是強心針，鼓勵我繼續努力。」他承認自己的狀態跟受傷前仍有一段距離，但隨着「開齋」，希望表現可愈來愈好。