【歐霸】格拉斯哥流浪完場前轟驚世金球　媲美當年碧咸經典笠射

碧咸當年半場笠死蘇利雲技驚四座，格拉斯哥流浪的基馬胡菲在歐霸盃攻入這一球會否成為另一經典？由「神奇隊長」謝拉特領軍的格拉斯哥流浪作客兩球擊敗標準列治，旗開得勝。

蘇超傳統球會格拉斯哥流浪今季歐霸與賓菲加﹑波蘭的列治普斯納及比利時的標準列治同列D組，由謝拉特領軍的流浪作客標準列治，結果憑達華尼亞（James Tavernier）的12碼及基馬胡菲（Kemar Roofe）各建一功，在今季歐霸旗開得勝。

格拉斯哥流浪先由達華尼亞12碼建功開紀錄。（Getty Images）

歐霸焦點賽事戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

標準列治戰至完場前僅一球落後，力爭在最後階段追平，惜攻勢被流浪後備入替的基馬胡菲瓦解，該名格流球員搶得控球權後嘗試推進，擺脫3名對方球員，突然在中場線起腳笠射，殺標準列治門將一個措手不及，當他回防飛撲已經為時已晚入網，基馬胡菲在92分鐘為格流攻入奠勝一球。

胡菲（左）攻入絕世金球後忘形慶祝。（美聯社）

胡菲金球逐格睇：

當年碧咸的笠射無人看管下起腳，基馬胡菲的笠射難度更高，事關他還要擺脫對方球員，這球神來之筆相信有力媲美碧咸的經典笠射。胡菲以一記驚世笠射攻入奠勝一球，該名前列斯聯球員對於金球當然感到十分雀躍。

格拉斯哥流浪主帥謝拉特當然對該金球讚不絕口，直言這入球是他多年足球生涯親眼看過最佳的入球，「胡菲的入球難度相當高，他先要擺脫對方守衛，場地的狀況同樣惡劣，加上他的視野及意圖立即起腳，這個的確是神來之筆。我在1998年任職業球員至今，未曾見過如此精彩的入球，這是我見過最佳的金球。」

謝拉特直言胡菲的入球是他多年足球生涯見過最佳的入球。（美聯社）

胡菲驚世金球片段：

Acá está el próximo Premio Puskas señores. No busquen más. Kemar Roofe para el Rangers. pic.twitter.com/ZHHeK8Azbv — Rangers 🇦🇷🐻 (@rangers_arg) October 22, 2020

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