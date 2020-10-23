港足．短說．羅俊仁與林駿杰｜足球需要靈魂　吃敗仗也別忘掉漂亮

港超聯完季不夠兩星期又開季，感覺卻新鮮，既有新賽制，也有新球隊，在本地球圈為疫情煎煞不已之時，帶來些許衝擊。 首季升上頂級聯賽的晉峰，球員平均年齡不過廿三；但年輕不等於莽撞，挑戰港超聯的意義，他們很清楚，更義無反顧。 攝影：黃寶瑩

羅俊仁——年輕的長老 要踢有靈魂的足球

羅俊仁，26歲，司職前鋒。（黃寶瑩攝）

26歲，於普遍遲熟的香港球員而言，已屬比較年輕。踢過南華、理文流浪等球會的羅俊仁（阿仁），去年在甲組的晉峰度過一季，在這支充滿新臉孔的球隊中，他已是年紀較大、也是港超經驗較豐富的一位，堪稱隊內長老。疫境之中，經濟重創，港超聯前後已有3支球隊退賽，偏偏晉峰為了一個讓年輕人比賽的理想逆流而上；阿仁堅持繼續職業生涯，又何嘗不是為一個夢想？

晉峰升班的目標：晉峰戰港超 堅持踢漂亮足球 班主籌劃覓地建球場

新球季完整資訊：聯賽足總盃改制 外援限制再放寬 拆解超級外援最新定義

2013年「末代港甲」球季，羅俊仁懷着這夢想加盟南華，但現實殘酷，傷患困擾之下，他兩年來都未曾為「少林寺」上陣，其後輾轉加盟理文流浪。2016年10月，他在比賽末段後備上陣對南華，落場2分鐘便攻入倒戈入球、助球隊反勝，如夢似幻。

羅俊仁（左）曾為理文流浪對南華射入倒戈入球，反勝對手。（資料圖片）

「我會趁自己還有青春時做自己想做的事，所以會去搏、去試。」疫情之下球圈負面消息不少，他曾擔心過，卻還是放手一搏，「無論行情有幾差，我都不會介意，夢想這回事，不會到35歲才去追。」

實事求是談差距 「輸幾多球也要堅持風格」

經驗，正是晉峰最欠缺的。羅俊仁在職業球壇已經歷不少，也許是這原因，過往出任翼鋒的他獲委以重任——「我要試新位置，踢正前鋒」。港超球隊常起用高大硬淨的外援任中堅，身型較輸蝕的華人要在中鋒位置立足絕非易事，但阿仁深知面對挑戰的不止自己，而是全隊。

現實是，晉峰與許多港超球隊之間，無論經驗、人腳、外援數目都存在差距，阿仁也實事求是，不談空想而講實際，「我們較年輕、跑得，但缺點是輸經驗，面對港超球隊，比較不敢放開來踢，例如看見對手高大就不敢過人，但我們明明有這能力。」

晉峰打着「傳控足球」的旗號進軍港超，阿仁認為最重要的是堅持自己風格：「就算輸幾多球，也要堅持這風格，要知道自己落場在做什麼，若輸多幾球就開始高Q大棍，會像失去了靈魂……相對結果，我們的教練和班主更着重我們在比賽中學到什麼、有沒有進步。」能在這樣的環境下踢職業足球，無疑是一種幸運。

為了又一個職業球季，羅俊仁積極鍛鍊射術、也在身型和速度之間尋找平衡。港超始終是職業聯賽，晉峰來到這修羅場，要爭取第一分、贏第一場比賽都不會容易，相較成績，阿仁希望球迷更留意球隊90分鐘內的演出：「希望最終有幾位年輕球員，會因為特別好波而獲得注意……或許不要去期望我們贏波，欣賞我們的風格吧！」

林駿杰——烏蘭巴托的洗禮 互信是最大利器

林駿杰，22歲，司職門將。（黃）

猶記得去年3月的蒙古首都烏蘭巴托，香港U22踢畢3場亞洲錦標賽外圍賽後，未能如願進入決賽周。多數球員都沮喪得難以言語，唯獨門將林駿杰（JJ）仍有一絲微笑，他固然為出局失望，這次蒙古之旅卻大大改變他的想法。

來自甲組的港隊門將 林駿杰喜獲認同

晉峰拒貿然升班步凱景後塵 U23門神棄學位投身全職

本身就讀大學的JJ，一直未有投身職業足球的決心，媽媽也希望他完成學位後再在足球方面發展，他就打算在甲組再累積一下經驗。一年後再受訪，他已成為一個職業足球員，微笑着說：「自從在蒙古回來，想法不同了。」

在蒙古代表香港U22出戰亞錦賽外圍賽，徹底改變了林駿杰的想法。（資料圖片）

林駿杰去年在亞錦賽外圍賽3場都正選上陣、也展現出不俗身手，「國際賽會受外界關注，我掛着甲組的名，（教練）也肯讓我上陣，那是對我能力的肯定，這給了我很大鼓勵，讓我突然意識到自己能夠達到超聯的水準。」他坦言本身不愛讀書、也覺得自己讀不來，向媽媽表達想踢職業足球的意向後，她簡單一句「你認真啲踢啦」，已是最好的支持。從蒙古回港後，他毅然棄學位，「這是正確的選擇」，話中無比堅定。

門將也要參與進攻 即使落後絕不洩氣

晉峰的傳控風格，對於門將而言是一大挑戰，JJ的任務豈止把關，更負起從後場發動攻勢的任務，從中路組織突破或是長傳急攻，他都有權主導；但港超聯速度高、對抗性強的外援林立，意味JJ也要面對更大壓力。不過，年輕人之間累積了由甲組時代建立的默契和信任，或會成為一大利器，這種信心，也源自蒙古的洗禮：「從代表隊回來後，隊友都對我更有信心，很願意回傳給我，這對我有很大幫助……團結和默契，是我們的優勢。」

即將迎來生涯第一場職業賽事，林駿杰的目標與羅俊仁一樣——應該說晉峰上下的想法及目標都相當清晰：「輸，也不能放棄」，他強調即使要從網窩內撿回皮球，也不能洩氣，「作為門將站在最後，更要提點隊友。」儘管林駿杰目前只站在職業生涯的起點，尚未出發，目光已放遠，「短期目標是代表香港，只要好好表現，相信大家都會看到；長遠一點，更想離開香港試一試，希望表現能好到其他地方的球隊也能看見。」目標不放高一點，就永不可能實現，畢竟他去蒙古之前，又怎想到隨之而來的一切？

職業足球是現實的，沒成績就要求變；疫情是殘酷的，摧毀多少人生計。晉峰的出現，令這艱苦環境中，仍有這麼一支球隊帶來活力與正能量。既豪言輸也要漂亮，球迷又怎能不期待？