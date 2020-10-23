港超聯｜聯賽足總盃改制　外援限制再放寬　拆解超級外援最新定義

上季結束僅13日，2020/21年度球季港超聯周六（24日）又開鑼。新季焦點落在「超級外援」上，然而足總一直未正式公布超級外援定義、新季港超賽制、規例及賽程等重要資訊。 8支港超球隊今日（23日）與足總開會，聯賽、盃賽賽制等終有眉目。 《01體育》亦向足總查詢、整理了外援限制等資料，加上各隊簡介跟球員名單，希望球迷在開波前可一次過掌握最新消息。

菁英盃分組賽明日率先展開，今屆賽事規定球隊每場必須派出不少於3名1999年或之後出生的本地球員上陣；每隊後備名單增至12個，亦可在共3次換人時間內更換5名球員。

足總日前公布首15場比賽賽程，賽事將閉門作賽至另行通知，但整體入場人數增至240人；參賽球隊職球員毋需進行家居隔離，僅需定期檢測。

菁英盃周六開鑼 首15場賽程全面睇 升班馬亮相揭幕戰

足總今日召開港超聯會議，跟8支球隊代表商討聯賽及盃賽賽制安排。（袁志浩攝）

足總已正式收到富力的退賽申請，不過直至今日仍未公布新一屆港超賽程及賽制。

由於亞洲足協成員國若需派隊參戰亞冠盃（亞協盃則不在此限），必須符合一定條件，包括（1）當地球隊每季必須參與不少於27場頂級賽事（包括聯賽及盃賽）；（2）球季必須長達8個月或以上。

當中第二點相信會因疫情而酌情處理，而在今季港超僅得8隊參賽下，有傳足總及球會為符合首項要求，有意更改港超聯賽及部份盃賽賽制。

傑志贏得去屆菁英盃及聯賽冠軍，新季尋求衛冕。（高詩琦攝）

港超聯足總盃改賽制

港超球隊今日跟足總召開會議商討有關安排，據了解會上曾討論3個方案，詳情如下：

1. 聯賽改踢三循環，所有盃賽賽制不變； 2. 聯賽踢雙循環，完成後前四為爭標組、後四為護級組，兩組再踢單循環。足總盃分兩組踢單循環，小組首兩名出線再踢單淘汰制。其餘盃賽賽制不變； 3. 聯賽賽制不變，足總盃改由8隊踢單循環，其餘盃賽賽制不變。

東方龍獅、理文、愉園及晉峰皆支持方案一，飛馬、流浪及傑志就支持方案二；南區就沒有傾向。最終足總考慮比賽刺激性，決定落實方案二，使每隊比賽場數增至27場，惟聯賽首兩循環積分會否累積至最後一循環，仍有待討論。會議召集人黃良柏亦私人「加碼」，護級組冠軍將獲20萬獎金。

港超將繼2000至2001年球季的港甲後，再一次以類似方式作賽，貝鈞奇指最後一循環賽事預計會在香港大球場等中立場進行。他又稱，聯賽有望在11月14日展開，足總會積極爭取開放觀眾入場；而飛馬因外援仍未抵港，首輪聯賽或會輪空。足總盃方面，足總會沿用現有抽籤結果，將「丫叉表」的左、右方分別改為A、B組。

在富力R&F退賽下，新季港超只剩8隊參戰，足總因此考慮更改聯賽賽制。（資料圖片／袁志浩攝）

增超級外援名額 變相放寬限制

至於新季焦點，相信非「超級外援」名額莫屬。足總今季取消「國援」名額，外援限制由上季的註7（5外援+1亞援+1國援）出4（任何援將）變為今季的註6（任何援將）出5（4任何援將+1超援），變相放寬有關規定，本地球員上陣時間勢再遞減。

據悉，足總對「超級外援」的定義如下：

以截止2020年6月為止的國際足協世界排名計算，如該球員曾參與由首50名內的國家所舉行之頂級聯賽最少一季，或曾代表首50名內的國家代表隊上陣1場國際賽事，即屬「超級外援」。

然而此定義仍十分含糊，何謂「參與頂級聯賽」一季？有無上陣時間下限？盃賽是否計算在內？記者向足總查詢，獲回覆指球員必須曾經在該季任何正式賽事（包括聯賽或盃賽）中上陣，惟並沒限制上陣次數。足總透露，球會需提交文件證明球員的「超援」身份，如球員當時合約、當地足協或球會的官方網站上刊登的資料等。

↓↓↓超級外援真的超級嗎？即睇部份新季港超「超級外援」：（按圖放大）↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

超援定義寬鬆 料約4成外援達標

若根據以上條件，按各球隊公布的球員名單、網上資料庫《transfermarkt》的數據，加上飛馬、理文預告將羅致「超援」，預料新季約40名外援中，至少有15名「超援」，比率約4成；當中理文的5名外援更有望全數合符資格。

另外，當「超援」變得普遍，他們還是否「超級」？這又能否達到提高比賽叫座力的效果？一切都值得足總、球會以至球迷深思。

傑志上季贏得港超聯及菁英盃冠軍，陣中年青球員逐見成長。（資料圖片）

傑志（上季聯賽排名：1）

主場：旺角大球場

「藍鳥」上季戲劇性贏得聯賽冠軍，加上菁英盃錦標成雙冠王。球隊有兩名中鋒高美斯及洛迪古斯離隊，更要兼顧亞洲賽戰線，不過會長伍健已明言今季會放下「爭標」包袱，全力培育年青球員，且看一班小將能否再創驚喜。

傑志兩中鋒離隊讓小將上位 伍健：打造亞洲阿積士

↓↓↓按圖即睇傑志新一季球員名單↓↓↓

+ 25 + 25 + 25

東方龍獅（上季排名：2）

主場：旺角大球場

東方人腳充裕，上季連奪足總盃跟高級組銀牌，是今季奪冠大熱。然而球隊部份主將如迪高、費蘭度、辛祖及艾華頓等都有傷，季初或有暗湧。不過，費蘭度即將領取特區護照，可騰出外援位置予東方派出更強陣容。另外，盧比度新季加入東方教練團，令人期待。

東方開操主將受傷 盧比度亮相 李志堅：可助球隊提升到另一層次

↓↓↓按圖即睇東方龍獅新一季球員名單↓↓↓

+ 18 + 18 + 18

理文（上季聯賽排名：4）

主場：將軍澳運動場

理文上季跟獎盃擦身而過，但球隊日漸成熟，建立出獨有戰術跟踢法。球隊將有西班牙中堅加盟，右閘曾錦濤亦可應戰，鞏固防線。主帥陳曉明目標明確，坦言新季必須有錦標落袋，或成最強黑馬。

理文勢簽西班牙「超級外援」 陳曉明誓奪標：是時候收成

↓↓↓按圖即睇理文新一季球員名單↓↓↓

+ 18 + 18 + 18

冠忠南區（上季聯賽排名：5）

主場：香港仔運動場

自上一個「五年計劃」落幕，南區主帥列文指球會正處於「轉折期」，加上復賽期間南區放走多名外援，將重用自家青訓。球隊借得「本地球員」身份的中場唐道碧，加上葡萄牙籍攻中勢來投，料可多踢進攻足球，有力一戰。

↓↓↓按圖即睇冠忠南區新一季球員名單↓↓↓

+ 12 + 12 + 12

愉園（上季聯賽排名：6）

主場：深水埗運動場

愉園去季差不多以「全華班」參戰復賽，為新季做足準備，伍家揚、朱偉鈞等表現亮眼，新季有前元朗兵曾至孝、米基爾加盟外，亦簽入前曼聯青訓查理史葛，話題性十足。然而主帥鮑家耀指史葛季初或不會上陣，他能否適應本港環境料成關鍵。「快活谷」也將羅致兩名非洲外援前鋒，劍指前6。

前曼聯青訓首操即遇兩大衝擊 愉園千萬班費劍指前六

↓↓↓按圖即睇愉園新一季球員名單↓↓↓

+ 20 + 20 + 20

天水圍飛馬（上季退出復賽）

主場：元朗大球場

新人事新作風，飛馬新季再紮根天水圍跟元朗，更找來少帥郭嘉諾執教。球隊暫有17名本地球員加盟，包括孫銘謙、胡晉銘及劉學銘等，華將在郭嘉諾麾下往往能踢出熱血足球，且看今季能否延續傳奇。另外，飛馬又指會簽入4名超級外援，但是否合乎外界期望，還待球會揭盅。

飛馬再落戶元朗 郭嘉諾掌帥印 簽4名超級外援

↓↓↓按圖即睇飛馬新一季球員名單↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

標準流浪（上季退出復賽）

主場：斧山道運動場

流浪新季羅致多名長年在港超打滾的華將，包括林嘉緯及姚浩明等，加上前飛馬中場祖連奴等巴西外援，實力不容忽視，或可衝上中游。流浪續以栽培如盧兆崎、鍾昇霖及謝偉俊等小將為目標；總監李輝立指舊將盧均宜有望來投，或可跟林嘉緯再次拍住上。

流浪漸揭神秘面紗 林嘉緯有望重遇盧均宜：很期待

↓↓↓按圖即睇流浪大軍重點介紹↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

晉峰（上季港甲排名：1）

主場：青衣運動場

升班馬晉峰球員平均年齡只得23歲，以亮眼的粉紅戰衣來襲。球隊從東方龍獅借得小將茹子楠及守將鄭璟昊，加上前港超兵羅俊仁、港足U23門將林駿杰等，經驗雖稍遜，但堅持以西班牙式地面組織踢法示人，值得球迷留意。

另有指灣仔區議會有意跟晉峰合作，然而球會認為即使獲授權，成功爭取民政局撥款的機會甚微。不過，此舉或有助晉峰借用場地辦青訓，因此球會對跟任何區議會合作持開放態度。

晉峰戰港超 堅持踢漂亮足球 班主籌劃覓地建球場

↓↓↓按圖即睇晉峰大軍重點介紹↓↓↓