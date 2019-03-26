【港足・U23亞錦外】來自甲組的港隊門將　林駿杰喜獲認同

香港U22在蒙古舉行的U23亞洲錦標賽外圍賽出局告終，結局令人失望，但亦有球員從中找到一點價值、一點蛻變。 林駿杰（JJ），晉峰門將，是陣中唯一一位來自香港甲組聯賽的球員。U23亞錦外結束了，JJ也有一番新的體會。 香港01記者高詩琦 蒙古烏蘭巴托直擊

今次出戰U23亞洲錦標賽外圍賽的香港U22陣容，絕大多數球員都來自港超球會，亦有外流中國或歐洲的球員，同時有部份來自美國大學聯賽，茹子楠、安永佳、孫銘謙、胡晉銘、徐宏傑⋯⋯攻、中、防三線都有備受關注的球員，唯獨門將位置在謝家榮缺陣下，讓不少球迷都有一個想法：「門將位置是最大弱點」，亦會疑問，到底會由誰擔任正選？是省港盃奪冠功臣蔡子濤嗎？

賽後一眾小港腳感謝遠渡蒙古的香港球迷支持。（高詩琦攝）

林駿杰（JJ）在U23亞洲錦標賽外圍賽為港隊把關，表現不俗。（高詩琦攝）

最後，香港U22主教練安頓選了林駿杰，不是港超球員、卻是三名門將中聯賽上陣最多的一位。

整個賽事三場比賽，JJ都正選上陣，首戰十一人足球國際賽，他的表現不算完美，卻足有交代，今日鬥朝鮮他屢有撲救，下半場一記「兩連救」，更是香港未有以更大比數落敗的關鍵。

林駿杰自言作為陣中唯一效力港甲的成員，曾感到一定壓力。（高詩琦攝）

林駿杰首戰十一人國際賽 甲組身份曾感壓力

林駿杰在學界和大專時期都有好表現，目前在港甲的晉峰落班，同時經常代表香港五人足球隊出戰國際賽，但落場應付十一人的國際賽，卻是頭一次。

之前雖曾入選U19亞洲足球錦標賽外圍賽大軍，但全程只列後備，他坦言自己是甲組球員，一開始也有點壓力，「但更想做得好，不想讓人覺得我是甲組球員，就是低一班。」

因未能晉級而流下的男兒淚，將成為香港隊未來走得更遠的動力。（高詩琦攝）

JJ坦言過往愛好代表五人隊，因為落場機會較多，但今次U23亞錦外卻改變了他的想法：「現在心裏傾向往十一人足球發展，今次有了上陣機會、也發覺有人認同自己，加上十一人比較主流。」

不過對於未來，他仍抱觀望態度，「雖然有機會到超聯球會落班，但我希望多累積經驗，再升上超聯。」

香港對朝鮮圖輯（按圖放大）