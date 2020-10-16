【港超聯】晉峰戰港超　堅持踢漂亮足球　班主籌劃覓地建球場

新一季港超下周六（24日）開鑼，將迎來新面孔——升班馬晉峰。這支球員平均僅23歲的青春班，堅持以地面組織踢法征戰港超，注重理念而非成績。 從東方龍獅外借加盟的小將茹子楠，深信球隊有力競爭，更希望讓外界看見自己。

22歲的茹子楠上年曾助香港隊贏得省港盃，再外流葡甲科瓦彼達迪，在剛過去的一季回流港超，卻因隊內競爭激烈，甚少為東方披甲。

這位中前場球員昨日落實轉投升班馬晉峰，首要目標自然是爭取上陣機會，「之前我能力未夠，現在要讓更多人看見我，累積多點經驗再回歸（東方）。」

茹子楠由東方外借晉峰，新季有望獲得更多上陣時間。（袁志浩攝）

晉峰球員平均23歲 茹子楠：以活力去競爭

茹子已隨晉峰操練約一周，他透露球隊十分注重地面組織的踢法，「在東方時會踢得直接一點，但這裏的西班牙籍教練要求全隊以地波去組織入球，希望比賽時可以做到；自己也想入波及助攻，協助球隊取勝。」

晉峰全隊平均年齡僅得22至23歲，陣中亦只有「茹子」跟另一華將羅俊仁具備港超經驗，茹子認為隊友或會感到緊張及不適應，強調自己會多作提點。他相信球隊不會因缺乏經驗而「輸蝕」，「我們有活力、跑動多，恢復亦較快，會用這些優點去跟別隊競爭。」

晉峰將貫徹西班牙式地面組織的踢法，曾效力理文的羅俊仁（跳起者）是陣中兩位擁有港超經驗的球員之一。（袁志浩攝）

晉峰總教練何信賢為「茹子」加盟鋪橋搭路，他指欣賞對方的心態，希望此子可帶動一眾首踏職業舞台的「新丁」：「讓他們知道，職業球員有機會踢香港隊。茹子曾赴葡發展，很了解西班牙式踢法，友賽時化學作用不錯，他活動範圍很大，也很有膽識。」

↓↓↓↓↓部份晉峰外援及重點球員簡介：↓↓↓↓↓

「短傳入楔適合香港人」

自港甲於1月腰斬至今，晉峰已有9個月未曾出戰正式賽事，球隊約9月底開操，最近先後友賽南華及北區，但都只屬試陣性質。球隊保留原有3位外援——司職中前場的費利浦薩、中場卡爾特納、左閘佐敦布朗；新援中堅艾拔簡奴則已抵港，預計周末才完成隔離。

華將方面，陳靜謙在試腳後選擇投效香港飛馬，何信賢稱暫未考慮其他人選，「把機會留給現有球員，雖然他們普遍不高大，但自小已培養以短傳入楔，這踢法很適合香港人。」

晉峰會長黃俊雄（左）及總教練何信賢（右）。前者指「晉峰」代表「晉升」及「闖高峰」。（袁志浩攝）

班費低於千萬 宗旨「製造」球員

晉峰今季班費低於1000萬，會長黃俊雄從事證券行及地產生意，他重申升超是基於去季對球員的承諾，並會維持「青訓」宗旨。何信賢指球會希望為香港球壇「製造」多一班球員，「若富力沒有退賽，球圈就會多了20多位職業球員。雖然現況跟願景有點差距，但明白職業足球是怎樣的一回事，要如何提升自己。」

晉峰由西班牙籍的艾斯達維領軍，踢法以地面組織為主。在富力退賽下，球隊或可以將軍澳運動場代替青衣運動場作主場，「成事當然對我們有優勢，但我們輪次較後，有待最終決定。」何信賢道。（袁志浩攝）

「勿看重成績，專注球會理念」

黃俊雄稱，陣中9成球員由甲組踢到港超，管理層對成績沒太大期望，不求爭標只求護級，「球隊留在超聯也可能長期位處中下游，但我們注重培養球員、舉辦地區及學校足球活動，希望球迷勿看重成績，將焦點放在球會理念上。」

近日晉峰新季球衣曝光，胸前印有「未來香港足球」，黃俊雄透露這是慈善公司的名稱，「球隊正跟大埔、北區及深水埗等地區研究方案，覓地興建球場。我們設立這機構要符合賽馬會資助的要求，並希望吸納志同道合的人。」