歐聯｜利物浦輕取米迪蘭特排榜首　再有後防大將受傷離場令人擔心

利物浦雖然在歐聯D組主場靠迪亞高祖達及穆罕默德沙拿的入球，以2：0擊敗米迪蘭特，分組賽兩連勝以6分排榜首，但客串中堅的法賓奴泰華利斯在30分鐘受傷離場，令人擔心。

紅軍今仗主場出戰沿用433陣式，前線盡遣副選上陣，祖達、奧歷治與南野拓實組新三叉戟，沙基利擔任右中場，與正副隊長軒達臣和占士米拿並肩上陣。防線續由法賓奴和祖高美斯鎮守中路。

這個耳目一新的前線組合效果一般，上半場竟未錄得射門。戰至30分鐘法賓奴傷出，令紅軍中堅荒問題更嚴重。

祖達攻入紅軍第10000球

戰至55分鐘終由右閘阿歷山大阿諾特發動攻勢，門前接應的祖達輕鬆射入，為球隊先開紀錄。這個入球亦是利物浦創會128年來的第10000個入球。

首次出戰歐聯的丹麥冠軍球隊米迪蘭特表現毫不失禮，惟多次攻門均被利物浦門將艾利臣一一沒收。眼見球隊遲遲未取得「燕梳」球，60分鐘高普領隊一次過換入沙拿和文尼，81分鐘再調入法明奴。米迪蘭特堅守至完場前一刻，至補時3分鐘才被沙拿博得十二碼，埃及射手親自操刀主射入網，利物浦不太輕鬆地以2：0取勝全取3分。

利物浦領隊高普賽後表示，法賓奴的大腿筋受傷。高普說：「我知道他覺得腿筋不適，這不是一件好事。他說可以繼續比賽，只不過不能再衝刺跑，這也沒有什麼作用。看看吧，在掃瞄之後，我們會了解得更清楚。」

利物浦已經有中堅華基爾雲迪積克膝部重創，要長期養傷，料今季大部分時間未能上陣。中堅人選只有祖高美斯與麥迪比二人，由於麥迪比早前亦受傷，於是要由防守中場法賓奴頂替。