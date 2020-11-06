西貢行山路線｜東洋山上享受芒草遍野　蠔涌起步登頂考驗體能

乾燥的東北季候風為廣東帶來普遍晴朗天氣，本港大致天晴及乾燥，氣溫21至128度，小組活動安排上東洋山，西貢蠔涌車公廟起步。 （行山日期：2020年10月21日）

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早上9時30分在蠔涌車公廟集合，四人一組沿車路往大藍湖方向，引水道過牛寮，沿衛徑石級路踏上533米高東洋山頂，欣賞白沙灣、黃牛山、飛鵝山、大老山及慈雲山一帶的景色。人齊後，離開衛徑走山脊過兔仔許願石下山，接麥理浩徑至郊遊地點大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後續走麥徑第4段「長城古道」至岔口，轉上石芽背下山出明記花圃，經大輋村出廣源邨酒家享用下午茶，今日里數不多，只有7公里多，走了4個多小時，但由零米走石級路登上海拔533米高山頂，隊友也感吃力。

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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（部份相片取自隊友）

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