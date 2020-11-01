【沙頭角行山路線】深入蓮麻坑礦洞探險　登紅花嶺北望神州大地

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踏入10月，天氣早晚感到清涼、乾燥，適宜登山，友人想到紅花嶺北望神州大地，蓮麻坑探洞，周末出發 。

（行山日期：2020年10月10日）

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早上三人行於粉嶺站56K小巴站集合，太多人等車，遂搭的士到鹽灶下巴士站下車，入立和村村路，沿路旁村墳路、陡徑登上麻雀嶺小休片刻。

休後繼續沿左方山嶺前行，經過一座風水穴至紅花嶺山頂標高柱，「kill標」後下山到礦山探遊6號礦洞，拍照後原路折返到岔口，前行到礦山麥景陶碉堡旁大休。

另一條蓮麻坑行山路線：【新界東北行山路線】探遊蓮麻坑礦洞　崎嶇山路繞禁區入隱世村落

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後走千級石級路下蓮麻坑村，探遊風水池及葉定仕故居，最後走到村口大閘前，閘旁山路繞走過禁區，到嘉道理昔日員工宿舍旁等小巴，回上水食下午茶。

今日早上有涼風，午後仍是較熱，走了約10公里，5個多小時走完。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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