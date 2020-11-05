【港超聯】10個月以來首次　菁英盃周六重新開放予球迷入場

本地波球迷福音！ 經過10個月的等待，球迷終可於今周六（7日）的菁英盃賽事中入場睇波，相信可為陷入小低潮的香港足球帶來一點生氣。

本地頂級足球賽事自新冠肺炎疫情爆發，2月起已閉門作賽，然而部份死忠球迷不借爬山、攀欄，甚至冒着被場地保安驅趕，想盡辦法在「場外」睇波，一心只想為愛隊打氣。

球迷行山1小時赴將軍澳足球中心 隔鐵絲網睇菁英盃

球迷在旺角大球場攀上鐵欄打氣，卻往往被工作人員勸止。（資料圖片／袁志浩攝）

新一季港超上月24日展開，先進行菁英盃賽事；足總周二再發放完整賽程，公布聯賽在11月24日開鑼，但當時仍未能成功向政府爭取開放比賽予球迷入場。

現場氣氛一向是足球比賽最引人入勝的地方，其實近期當疫情稍為緩和，多名教練、球員都異口同聲表示，球迷有助激勵全隊發揮，希望政府早日恢復讓觀眾入場。

直至今日，足總終發出新聞稿，指由今周六（7日）下午3時舉行的晉峰對冠忠南區的菁英盃分組賽開始，將重新開放予球迷入場，意味在相隔10個月後，本地球迷終能循正式途徑親身睇波。

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本地頂級足球賽事對上一次開放予球迷入場觀看，已經是今年1月19日、在斧山道運動場舉行的聯賽，當時由愉園迎戰今已退賽的佳聯元朗。（資料圖片／袁志浩攝）

不過，足總指觀眾席只會開放不多於75%的座位，而同一行座椅亦不可有連續超過4張座椅被佔用。

足總又稱，觀眾進入比賽場地前，必需接受體溫檢查及提交健康申報表，並正確佩戴口罩。此外，觀眾在場內不得進食，但可飲用杯裝及紙包裝飲品。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）