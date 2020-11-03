【港超聯】最新賽程出爐　聯賽11月底開鑼　盃賽決賽或取代賀歲盃

新一季港超已於10月24日開鑼，並先舉行菁英盃賽事。足總今日（11月2日）公布2020/21年度賽季聯賽賽程，未來賽事會否開放予球迷入場，仍有待政府首肯。

因應早前天水圍飛馬提出再押後聯賽，下周末會再踢多5場菁英盃分組賽，而該盃賽決賽將於明年6月20日在香港大球場上演。

至於今屆港超聯賽會在11月21日展開首輪賽事，所有防疫安排暫會維持現況，賽程如下（按圖放大）：

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聯賽足總盃改制 外援限制再放寬 拆解超級外援最新定義

新季聯賽5.30煞科

今季聯賽落實改制，8隊第一階段先踢雙循環，完成後前四為爭標組、後四為護級組。第二階段兩組踢單循環，分別決出聯賽冠軍跟一支降班球隊；而各隊第一階段的積分將累積至第二階段。

第一階段於明年4月25日完結，第二階段於5月8日展開；預計護級組跟爭標組分別於5月29日及30日、同時間上演最後一輪賽事。

2019/20年度球季足總盃決賽：東方龍獅擊敗富力R&F封王。（袁志浩攝）

至於同樣決出亞洲賽席位的足總盃亦改制，8隊由12月5日起分兩組踢單循環，小組首兩名出線再踢單淘汰制，決賽暫定明年6月27日在大球場舉行，為今季最後一場比賽。

今年賀歲盃因疫情而停辦，從足總賽程可見，賽事來年舉行的機會不高。圖為2019年賀歲盃，日職鳥栖砂岩訪港，隨隊的前西班牙國腳費蘭度托利斯（Fernando Torres）在香港大球場獻技。（資料圖片／李澤彤攝）

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大年初二上演銀牌決賽

另外，高級組銀牌半準決賽於聖誕節展開，暫定決賽於大年初二上演，或意味來年舉辦賀歲盃的機會甚微。足總今日公布的賽程中，暫未交代高級組銀牌及足總盃兩項盃賽的分組及賽程。

低組別聯賽方面，港甲將在11月22日開鑼，港乙則再遲一周展開；港丙首戰就獲安排在11月15日舉行。

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