新冠肺炎│最新確診者曾到訪5個足球場　港超球隊使用同一場地訓練

香港今日（5日）新增1宗本地感染源頭不明個案，該名40歲男患者潛伏期內曾陪同小朋友到九龍及新界共5個足球場，其中包括香港超級聯賽球隊傑志及愉園的訓練場地。

本港今日新增7宗新冠肺炎確診個案，其中1宗為本地無源頭感染個案。40歲從事飛機維修工程的男患者，在10月30日發病，傳染期雖沒有上班，但就先後陪同小朋友到5個球場訓練，兩名小朋友對病毒初步呈陰性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（5日）在疫情記者會上透露，該名病人10月28日曾到訪九龍灣公園足球場、29日到馬鞍山恆康街足球場、31日分別到天水圍天瑞邨足球場跟石門賽馬會傑志中心，並於昨天到過摩士公園足球場。張竹君指，該名患者沒有落場比賽，只是戴上口罩在場邊觀察，並跟其他家長保持距離。

本地無源頭感染個案的患者曾於上月31日到訪傑志中心。（資料圖片）

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傑志：患者未有進入中心範圍

傑志中心是香港超級聯賽球隊傑志的訓練基地，球隊上下逾30名職球員差不多每日都會於在該處練習或辦工，中心同時會舉行各個青少年足球訓練班。傑志足球學院回應指，該家長曾於上月31日到中心門外接送學員出席訓練，唯家長本人未有進入中心範圍。

傑志又指，因該兩名學員檢測結果初步呈陰性，因此傳播風險較低，但為安全起見，仍接受衛生署建議，部份班別即日至11月8日停課4天，並會個別聯絡學員安排進行檢測。球會也將安排所有當日當值員工以及學院教練進行病毒測試，至於賽馬會傑志中心會在今日進行全面消毒。

前傑志助教盧比度（左）今年3月曾確診新冠肺炎，令傑志中心一度關閉。（盧翊銘攝）

愉園今早九龍灣操練 足總：繼續嚴守防疫措施

另外，九龍灣公園足球場亦是港超聯球隊愉園的恆常練習地點，據悉球隊今日才於該處完成訓練，球員在訓練後才獲告知消息，已立即離開。足總回應稱，得知港超球隊的職球員並沒有與確診者於同時間使用場地，亦沒有與確診者使用同一個更衣室。

據了解，九龍灣公園球場今日會進行全面清潔，愉園將安排球員明日使用另一個場地訓練；該隊隊員今早才剛提交病毒測試樣本。足總在諮詢過醫藥委員會意見後，將會繼續為參與港超聯的職球員嚴守衛生防疫措施，包括定期及賽前測試，以及只准通過測試人士進入球場更衣室等。

健身都要練得放心，注意以下事項（按圖放大）：

香港足球總會今日才公布喜訊，本周六的菁英盃足球賽事將繼1月中後再開放予觀眾入場，誰料突然又傳出與本地波相關的確診個案，未知會否再為香港足球蒙上陰影。

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