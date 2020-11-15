大棠行山路線｜千島湖旁藏三鑽石秘境　登水婆婆山接麥徑落掃管笏

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三鑽石是近年比較出名打卡點，再加上旁邊有千島湖關係，都多人去尋覓。

點擊下圖率先看山上風光靚景！

行山路線：大棠山道＞M178標距柱＞M179標距柱 > M180標距柱 ＞小路入3鑽石＞3鑽石＞水婆婆山＞M183標距柱>沿馬路去M187標距柱 > 掃管笏村

千島三鑽石

特色：傳說中三鑽石＋秘位千島湖

難度：3星

長度：9公里

風景指數：3星

山勢高度：283米

隱世度：2星

需時：4小時

起步位置：大棠

終點位置：掃管笏村

帶水量：2升

電話服務：收到的

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建議行山路線：

朗屏港鐵站集合，落去搭K66接駁巴士，到大棠山道落車，沿大棠山道上斜（全是石屎路）。去到楓香林前，轉右接麥理浩徑，再經佛祖廟及關帝廟。到麥徑M180標距柱，附近會有小路入林，入林後全是落斜（50度左右）再過河，再上山，再落山，再上山，就會到三鑽石位置。留影大休後，繼續走，去到水婆婆山，發現這裏是影千島湖的秘位，因為無人，然後落山接回麥徑再到掃管笏搭小巴離開。

▼▼按圖看清沿途風景▼▼

今回心得：

1. 前段都幾悶，都是車路

2. 入三鑽石的路都比較荒蕪

3. 落斜位都十分斜，而且沒有輔助，小心落

4. 出三石影相都危險，量力量力

5. 可考慮由水婆婆山去三鑽山，回頭路都係水婆婆山（比較容易）

6. 水婆婆山是一座觀看千島湖的山，人煙都少

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】

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