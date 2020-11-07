大東山芒草路線｜秋季限定漫山遍野金黃色　行鳳凰徑至伯公坳下山

本段於南山出發，沿途要走過不少石級連登兩個山峰，包括二東山約700米高的東南山脊和大東山約800米高的西面山脊。這段可算為全徑第二富挑戰性的位置，然而站在山上可鳥瞰東和南北面的絕色景致。終點位於伯公坳，在車站的第三段起點時常都會見到白霧蓋鳳凰，與先前經過的大東山形成極具氣勢的起伏山麓。 鳳凰徑第2段：南山＞伯公坳 長度：6.5公里，時間：3小時。

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大東山是香港第三高山，山上的「爛頭營」有一間間小屋，可用作拍星空及日出的前景，但這裡的光害問題很嚴重，拍到的星星並不太多。當秋季芒草盛放的時候，再配上日落或日出時份，柔和的光線照射在山頭每一個角落，山上頓時變成了金黃色。拍攝時，使用背光的手法，更可增加柔和的感覺。 攝影貼士 by Jacky, Yeung Tsz Yan

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沿路標距柱：L006 - L018（鳳凰徑第2段：由南山至伯公坳）

踏進鳳凰徑的牌樓，正式開始登上大嶼眾個山峰，沿稍斜的石級先攀上二東山，於蜿蜒的北面山峰而過，左方挺拔的山峰是高766米的蓮花山，後方卻是閃著銀光的芝麻灣。經過雙東坳之際，步道變得陡斜。不久，會遇上與黃龍坑郊遊徑交匯的小徑。

站在二東山東南面的綠草坪上，可以遙望連接大東山山峰上的多個爛頭營石室。大東山高869米，是大嶼山第二高山，亦是香港第三高峰。

於山坡上，可俯瞰東涌市區及赤鱲角機場一帶的風光。這裡同時亦是觀賞日出日落美景的勝地。經過標距柱L013後，向西繼續前行，可見到巍峨的大東山在路的右方。繞過大東山，經過標距柱L015後，沿頗高的石級下山時，要注意落腳點，緩緩下行返回東涌坳馬路到終點伯公坳。

交通資料： 起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號、4號（於梅窩碼頭上車）或3M號（於東涌市中心或梅窩碼頭上車），在南山營地站下車。 終點：乘搭新大嶼山巴士3M號（至東涌市中心或梅窩碼頭）、11號或23號（至東涌市中心）。

鳳凰徑第二段：南山＞伯公坳（野外動向網頁截圖）

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

進入行山旺季，山上人流多，希望大家上山前先了解行山禮儀：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第二段：南山＞伯公坳】

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