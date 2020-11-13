【意甲】米赫洛域談抗癌路哭求神保佑　假身份住院變露宿長者

筆名或假名跟別人名字相近，甚至相同，不能隱沒真身甚至令人誤會，就是別有用心。意大利醫院教大家改假名的正確方法：亂作。 意甲博洛尼亞的教練米赫洛域近日憶述抗癌經歷，入院接受化療時被醫院安排假身份，名字、年齡和身份純屬虛構，惟他稱治療過程熬人，感覺老了近廿歲。

米赫洛域（Siniša Mihajlović）去年中患上白血病，接受化療4個月後，其間仍然帶病領軍。他將會推出自傳，講述人生歷程，當然少不了抗癌路。

米赫洛域抗癌後回歸博洛尼亞開記招 「我哭到太累了」

米赫洛域入院仍心繫球隊 眾將完賽後訪醫院支持主帥

米赫洛域去年治療白血病，終算康復，今季繼續領軍。（Getty Images）

去年7月中，他診斷患上白血病，接受化療。既是一代足球名將及現役意甲主帥，一舉一動都受到注視。醫院為免外界追訪米赫洛域，騷擾他亦滋擾院內其他病人，給予米赫洛域另一身份。米赫洛域說：「一入醫院，我變了69歲露宿者，名字也變了。」

呢個LOOK夠唔夠「瞓街」?（Getty Images）

米赫洛域在院內名叫Cgikjltfr Drnovsk，發音相當困難，尤其是名字Cgikjltfr，恍如在鍵盤上亂打一通即成。這個假身份伴隨患病的米赫洛域，渡過治療日子，現年51歲的他說接受了兩次化療，假身份有一部分成真：「首兩次化療後，我看起來像69歲老人」。

【米赫洛域的罰球王歲月】（按圖放大）

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同年8月底，他在該季意甲開咧戰領軍，身體其實不適宜，唯靠意志：「我哀求醫生讓我出去，冒着當眾暈倒的危險，甚至有幾次幾乎真的暈了。但走過出場通道，熱情就來了。不過看見電視機，我認不出自己。」

米赫洛域入院期間，醫院給他另一名字，免受騷擾。（Getty Images）

患上重病，身心俱疲。米赫洛域說化療期間，他試過不斷哭泣：「患病了便要處理，各有各的做法。我不是英雄，侃侃而談說如何憑勇氣打勝仗，但這次我怕得哭泣，反問為何如此，希望神保佑。」康復過後，他繼續帶領博洛尼亞，亦看透人生，「我感恩每一刻，從前不會。這個病令我變好，學會『杯內的水半滿』的道理」。

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