西貢行山路線｜市中心行到白馬咀享受海景　經麻南笏村出蕉坑落山

一股低壓槽正影響華南沿岸，本周天氣不穩有大雨及雷暴，小組活動安排到西貢白馬咀，西貢墟天后廟集合。 （行山日期：2020年9月14日）

早上與友在西貢墟早餐，9時30分天后廟起步，二人一組沿西貢墟步至對面海村，村路上行經中華完備救恩會至西貢戶外中心。

沿中心對面車路走至盡頭轉入林路，沿林路前行至岔口，走麻南笏方向，前行不遠見另一路牌，走大岩口方向下白馬咀。因昨夜連場大雨，往大岩口的路較爛，約半小時行程到達白馬咀，隊友在岩石上拍拍照，小休片刻欣賞美麗海灣。

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上午11時多繼續行程，沿橫山徑步至麻南笏村碼頭大休。休後沿村路前行，開始有雨，加快腳步沿村車路經輋徑篤村步至蕉坑獅子會自然教育中心，再步出車站搭車離開。今日共走8公里多，4個小時走完。

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