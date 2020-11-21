新冠肺炎疫情第四波　港超聯如常開鑼　飛馬重返元朗首戰大敗

新冠肺炎疫情出現第四波爆發，然而香港超級足球聯賽今日（21日）如常開鑼，並開放予球迷入場。 東方龍獅、晉峰、天水圍飛馬跟冠忠南區分別亮相，當中外界期望甚高的飛馬即使盡出「超級外援」，仍於主場以0：4不敵南區，教練文彼得賽後向球迷致歉。

香港今日新增43宗確診，初步確認亦接近60宗，創近3個月新高，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱形容疫情「來勢洶洶」。惟港超聯一如計劃今日「開咧」，球迷入場時需遵從足總防疫措施，如量體溫、填寫健康申報表，以及全程佩戴口罩等。據了解，足總暫未收到政府要求賽事閉門舉行，會方將繼續開放賽事讓觀眾入場，並跟政府保持緊密溝通。

新冠肺炎疫情反彈，港超如常開鑼，球迷入場時都要跟足防疫措施，不得連續霸佔多於4個座位。（袁志浩攝）

入場人數創重啟後新高

開鑼日焦點落在飛馬身上，這支劍指前三的球隊「回歸」元朗後首度在主場出戰。飛馬賽前一日指已預售超過600張門票，最終更吸引1368名球迷入場，是港超重開後、單場入場人數首度破千。適逢今日是元朗「7.21事件」16個月，比賽前場外一度停泊近廿部警車，又有警員在球場附近的街道高調巡邏，部署明顯跟早前元朗大球場舉行比賽時有分別。

今日是元朗「7.21」事件16個月，飛馬主場元朗大球場外一度停泊接近20輛警車。（袁志浩攝）

飛馬盡出超援 班拿度搶鏡

上半場雙方節奏明快，且均採取逼搶戰術。13分鐘，史提芬彭利拿右路開出死球，比圖插水式頭槌卻被梁興傑擋走。

坐擁兩名「超級外援」的飛馬在主場球迷打氣下不時威脅南區防線，25分鐘，曾與尼馬同隊的班拿度輕力挑入禁區，後上的孫銘謙扭過門將，惟角度太窄未能起腳，謝德謙回身將球沒收。1分鐘後，班拿度壓入禁區射遠柱，謝德謙再度化險為夷；這個前巴西小國腳在中場偶有個人突破、殺出重圍，球迷均以掌聲回應。

飛馬派出陣中所有「超級外援」，前巴西小國腳班拿度（黃衫）的表現最為突出。（袁志浩攝）

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「肥彭」演帽子戲法 飛馬吞4蛋

換邊後飛馬再換入另一「超援」達斯華，55分鐘起卻反被南區前鋒史提芬彭利拿在3分鐘內連入兩球。飛馬防線隨即崩潰，63分鐘夏志明憑反擊在門前輕鬆撞入，8分鐘後，史提芬彭利拿再把握飛馬失誤頂入「戴帽」，將比分拋開至4：0。

部份球迷見狀提早離場，尾段飛馬換走班拿度，惟另外兩名「超援」表現未見起息——達斯華遠射嚴重偏離目標、古安奴則在無壓力下傳失。最終飛馬繼菁英盃大敗予理文0：5後，再度以大比數落敗，慘吞南區4蛋。

史提芬彭利拿（左）連中三元，助南區大敗飛馬4：0。（袁志浩攝）

文彼得：會正視問題

飛馬眾將賽後難掩失落之情，但仍走向場邊向球迷致謝，暫代主帥文彼得直言賽果「失望」，又指全隊會認真檢討不足：「球員的信心有點問題，我們會正視，這場比賽會令球員成長。」他又認為，賽果辜負了元朗居民的支持跟期望，「好對唔住」。

對於超級外援的發揮、球隊餘下部署等，文彼得稱會留待主教練郭嘉諾處理。在疫情反彈下，他亦對球賽能否繼續開放入場感到擔心：「見步行步，我跟球員一樣，都會珍惜每一場比賽。」

聯賽首戰即大敗收場，飛馬眾將難掩失落之情。（袁志浩攝）

東方少踢一人照炒晉峰

至於由東方迎戰晉峰的揭幕戰，東方29分鐘就由辛祖射入12碼成1：0。不過台援陳浩瑋3分鐘後用腳踩向何浚皓，被球證廖國文紅牌驅逐離場；少踢一人的東方39分鐘憑盧卡斯接應黃威角球撞入，半場領先兩球。

換邊後球證再判晉峰極刑，惹來球員包圍投訴。盧卡斯操刀取得進帳，加上後備入替的艾華頓錦上添花，以及辛祖梅開二度，東方最後以5：0大破晉峰。

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