【港中大戰五周年．李燚堃】原來港足有得做　做到喊也撐自己人

五年前的港中大戰掀起了一股風靡全港的足球熱潮，香港球圈表面上看似未曾因此而獲益，但其實種子早已埋下在眾人心裡，默默發芽。 李燚堃（Jo），前香港足球總會市場推廣經理，當年為應對「海報事件」跟各種宣傳工作，曾經字面意義上的「做到喊」。 他認為港中大戰扭轉了本地球圈生態，球迷開始深入認識港隊、不論輸贏都支持，球員也獲得應有的尊重。 攝影：李澤彤 （《港中大戰五周年》系列由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

如果沒有2015年11月17日那場「港中大戰」，香港人或者只是香港隊的勝利球迷。

2012年4月入職足總，第一個任務，就是要宣傳兩場港隊主場比賽。坦白說，當時本地足球就只有「足球」本身，比賽要「好睇」才多人入場，但對越南、新加坡都是友誼賽，對手又不算強，根本無從入手。

Facebook、網站上，一句又一句「希望更多球迷入場」、「記得一齊入場為港隊打氣」、「球迷嘅支持對港隊好重要」……沒有靈魂也感動不了人，講得多，自己都悶。

這段期間還辦過東亞足球錦標賽外圍賽，亞洲盃外圍賽，這些賽事算是比較能夠「吸客」，但入場人數飄忽，距離全場爆滿還差得遠，偶然也會想，要怎樣才能留住球迷的心呢？

2015年世界盃外圍賽，足足4場主場比賽。那時我在想，今次是個好機會，是否還可多做點甚麼？

「#撐自己人」這個標籤，是希望香港人可以支持香港球員而非外國球星，由2015年沿用至今。（李澤彤攝）

當時Digital Marketing興起，一句口號或一個標籤，足以令任何話題變成熱話。沒錯，香港隊應該要擁有屬於自己的標籤，試過用「#心跳加速」，但反應不算理想，也許是打不進別人心裏吧。

想起2014年足總百周年紀念賽、阿根廷國家隊在大球場鬥港隊。兩萬多名現場球迷，有多少個是穿上紅色衫為港隊打氣？大多都是穿上白色或藍色（阿根廷主色）衫，又準備了燈牌甚至手寫標語，都只為吸引美斯目光。港隊球員都做了陪襯，但明明我們才是主角啊。

記得在傳媒工作室時有外國記者問我：「為何支持阿根廷的人比香港更多？」

我啞了。

真的不應如此吧，若香港人也不撐香港隊，誰會撐？世界盃外圍賽的「#撐自己人」就是這樣誕生的。

重溫5年前那一個全港團結一致的晚上，細味港中大戰帶來的激動：（按圖放大）

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說到港中大戰，當然少不了「海報事件」。

6月8日下午，距離港隊第一場主場比賽（對不丹）只剩3日，我在公司忙着跟同事開會、處理文件，手機突然瘋了地震完又震，只見螢幕上出現一張相片——紅底配上淺黃色簡體字，心裏也有了底。再看清楚：「不要輕視任何對手，這支球隊的人，有黑皮膚、黃皮膚、白皮膚，這麼有層次的球隊，得防着點。」

吓，這真的是官方發布的嗎？會不會是網民改圖、或二次創作罷了？

同事立即上網查證，總算核實了真偽。其實抽籤結果出爐時，早料到會有爭議，但當時認為這也沒有壞處吧，始終有話題才有人留意，誰料卻發生這種事。那一刻真的十分十分緊張，一來不知要如何應對，難免牽涉政治、也沒有人能預計反應，另一方面又要「度橋」，怎樣回應才好？

做這一行，深知網上熱話很講時機，沒有時間想太多，翌日找同事換了張圖，改了幾句字，就完成了二次創作。「唔好比（畀）人睇死」，也是我的心聲。

「反擊」海報出街，我們在電腦前等，看着足總專頁的Like數不斷上升，1,000、5,000再到15,000！很久沒這麼好反應了！網民留言也一致讚好，「足總終於做次好戲」、「足總靚抽」、「主場入場撐港隊！」、「因為呢個post，所以like左（咗）呢個page」，有點意外，也有點感動。

以往跟別人說自己做足總marketing，得到的反應是：「吓有人做㗎咩」、「好似好流咁」，但自此有人會說：「喂做得幾好喎，我都有留意」，「原來你有份㗎」 ，努力終於有人看見了！

2015年世界盃外圍賽是阿Jo（左）入職足總後的最大挑戰，幸有一眾同事陪伴，才能克服各種難關。（受訪者提供）

雖然海報事件是炒熱了氣氛，但港中大戰背後，還有許多人默默付出，只是大家看不見。

還記得我說要留住球迷的心嗎？那時我與同事終於想出一個方法——讓球迷擁有「香港隊」。原來，閒時穿着港隊紀念Tee、拿出一隻有港隊Logo的杯，雖是小事，卻會令大家對港隊多了份認同，多了股歸屬感。

短短兩至三個月內，我們推出不同類型的精品，為此四出尋找本地插畫家設計、又聯絡其他項目的運動員Crossover，打電話打到手軟，每件衫，每個鎖匙扣都是心血。

有些事情也不易拿捏。當時全香港都關注港隊，是支持、也有壓力，教練當然想球員專注訓練、球員也會疲倦，但我們也很想大眾有更多機會接觸球員、了解球員的內心，還是要求球員出席活動、接受傳媒訪問。有時也不免要看教練臉色，同時又要平衡球迷和傳媒的需求，如何拿捏，只能說是門藝術。

那時還與西裝品牌合作舉行簽名會，活動之前，當時的行政總裁（薛基輔）曾勸我：「如果爆晒廠（太累）就唔好做喇」，但，我真的想到很多點子，為了香港隊，硬着頭皮，盡做吧！

《香港好波》專訪球員、教練、球迷與足球行政人員等13名球圈中人，以不同角度紀錄本地足球，並在港中大戰首賣。阿Jo幫忙協調訪問之餘，更親筆撰序。（李澤彤攝）

其實連我在內，足總市場推廣部只得3人，最後當然「自食其果」，哈哈！

最繁忙的一天聽了百多個電話，回覆了無數跟工作有關的訊息，基本上連睡覺也在想公事：普通如售票，應該網上或現場賣？如何照顧不懂使用電腦的一群？抑或要有香港身份證才可認購？真的想到天光也未想完，又要起身上班。

面對林林總總的難題，站在漩渦中心，終於崩潰了，還不止一次。我不清楚為甚麼會哭，但眼淚就是自己流下來。

記得11月16日，比賽前一天的官方記者會，我從沒看過旺角場那個狹小的傳媒工作室可以塞滿人，大概沒有50都有40人吧。前排來自香港、中國的記者坐得密密麻麻，後排的攝影機彷彿築成一道黑色的牆，我們甚至在房外擺了部電視，讓未能入內的記者睇直播，可想而知，場面有多瘋狂，港隊終於、終於得到全香港人的關注了！

經歷港中大戰，阿Jo認為香港人不再是港隊的勝利球迷，不論輸贏都照撐。（李澤彤攝）

試想想，2009年東亞運若不是港隊殺入決賽，會否有這麼多球迷入場？那時又有沒有像現在一樣，差不多全部人穿起紅衫、一起拍手叫口號打氣？相信大家都是「欣賞」球賽而已。

以前還有球員說過，愛踢作客多過主場，因為作客就算有人柴台。也聽不懂；主場被自己人柴台，很不是味兒。

可是港中大戰那段時間，球員告訴我，他平日到餐廳吃飯，也會有人拍掌。這一句說話，已經令我很滿足。

加入足總的初心，就是為球員贏取應有的尊重，我做到了！

呼。

本來只想跟大家說說故事，想不到還是不爭氣地哭了，可能太投入吧。

見盡球員辛酸，阿Jo的付出終為球員贏得應有的尊重，重提舊事時他不禁落淚。（李澤彤攝）

5年後的今天，仍有人說港中大戰是曇花一現，但我認為，高峰過後回落是必然，可以做的是令跌勢放緩、或者讓另一個高位早些出現。

透過當年各種宣傳、報道、故事，令港人認識港隊、本地波、球員甚至他們的內心世界。現在球迷開始會自發入場睇港隊，無論輸贏都照撐，而不只是輸打贏要，做勝利球迷。大家會發現原來香港足球是有話題、有價值、「有得做」、有產業，感覺就像我跟香港足球一起以幾何級數成長。

原來香港足球的夢，只要有勇氣，還是可以追的。我深信，這場「港中大戰」，改變了香港人對「香港隊」的態度。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）