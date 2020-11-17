【港中大戰五周年．序】是一瞬即逝的熱潮　還是希望的種子？

還記得對上一次全香港只關注一場體育比賽、齊心地為同一件事打氣是何時？ 2015年11月17日的世界盃亞洲區外圍賽，香港足球代表隊在主場迎戰中國國家隊。 那天，整個香港就圍繞這場比賽轉——傳媒鋪天蓋地報導、也是市民茶餘飯後話題，各區「遍地開花」自發舉辦比賽直播。那一夜我們無分立場、不論背景，高呼「We are Hong Kong」。 這曾是香港球圈、體壇甚至每個香港人心目中最震撼的畫面，5年轉眼過去，這場比賽留下的又是甚麼？

熱潮源起：2015年4月「海報事件」

世盃外抽籤結果出爐，香港跟中國被編進同一組，兩地在2014年雨傘運動後矛盾加劇，碰頭備受關注。當時中國媒體形容港隊是「送分童子」、「毫無爆冷的可能」；中國足協又設計帶有諷刺意味的海報——寫道「這支球隊的人，有黑皮膚，有黃皮膚，有白皮膚，這麼有層次的球隊，得防着點！」被指有種族歧視之嫌，風波愈鬧愈大。

未幾，香港足總以海報「反擊」，中國足協其後亦就海報向香港足總道歉。（按圖放大）

熱潮形成：球迷接連坐爆旺角場 街頭現睇波活動

港隊首兩場主場賽事因而受惠，門票在短時間內售罄，比賽日全場爆滿，接連輕取不丹跟馬爾代夫。港隊熱潮逐漸形成，免費電視台開始直播相關賽事，有心人也紛紛在各區辦「街頭睇波」活動。

港隊在當年9月作客深圳寶安體育場，上演首場港中大戰，結果中國隊全場近40次攻門無功而還，雙方踢成0：0。

2015年9月3日，香港隊作客深圳寶安體育場迎戰中國。（香港足總）

不斷升溫：葉鴻輝稱遭鄭智侮辱 港隊爭氣表現獲寄厚望

然而港隊門將葉鴻輝該仗賽後於社交網站發文，指比賽期間被「亞洲足球先生」辱罵是「狗」。當時中國隊內只有鄭智獲此名銜，但此子否認，事件繼續發酵，令球迷情緒更高漲。

港隊緊接返回主場挑戰同組實力最強的卡塔爾，雖在84分鐘已落後至3：0，球迷未有提早離場，反而更落力打氣，白鶴及高梵卻竟在尾段的3分鐘內連追兩球，最後險些追平，球迷無不感動。

賽果及港隊永不放棄的精神也加深球迷期待，由於港隊當時暫列小組次名力壓中國，仍有機會出線；加上傳媒報導炒熱氣氛，如港府官員不願表態支持港隊或中國隊，都使2015年11月17日的港中大戰變得萬眾矚目。11月4日，門票開售，旺角場票房外一早出現長長人龍，更有人通宵排隊，門票最終僅兩個半小時就售罄，更有人出價逾千元，希望有人放售。

5年前的港中大戰最扣人心弦的一幕。（資料圖片）

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1117：不分背景 萬眾一心

那一晚8時才開波，但紅衣人潮早已遍布旺角，早早在場外等候「霸靚位」；6時開閘不久，球迷已幾乎坐滿旺角大球場；各區睇波活動也擠滿人，這天，傳媒焦點只有一個。8時正，球證鳴笛開賽，全城屏息以待。當時仍是大學生的筆者，跟朋友在中文大學新亞書院圓形廣場觀看直播。

港隊被吹罰，全場數百人一起罵球證；上半場麥基跳頂中楣，我們又齊呼「哎呀」；直至換邊後葉鴻輝在白界線把皮球撈出，我們彼此再交換眼神、心中暗呼「好彩」，這短短的90分鐘，也許是香港人近年來最團結的一次。

港中大戰當日各區都有「街頭睇波團」，地點遍布油尖旺、沙田、屯門、西環、美孚等。（資料圖片）

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熱潮冷卻 「支持者」失蹤

港隊最終無緣出線世界盃外圍賽下一輪，這股曾經牽動700萬港人的熱潮漸漸消退。從數據來看，港超聯場均入場人數，在2015/16年度（港中大戰當季）曾經破千、達1,019人，惟數字於緊接三個球季徘徊在920至950人之間；即使計算港隊、外隊訪港等賽事，亦未有明顯上升趨勢。

雖然曾經歷「港中大戰」，香港足球比賽的入場人數卻未見起息。（資料圖片／鍾偉德攝）

當初自言支持、熱愛香港足球的那一群，現在又去了哪裏？

近日本地頂級足球賽事克服疫情等重重難關，自10個月後再度開放予觀眾入場打氣，消息傳出後網上卻有人留言「踩低」香港足球——「一個球員都唔識，算把啦」、「免費都無人睇」、「入場同空場差唔多」云云。

其實「忽然球迷」的存在本無問題、也無可避免，但當熱情冷卻，又可否不要盲目貶低曾經為你帶來只少一夜感動的本地足球？若重開球場的時刻，放回5年前的港中大戰前夕，還會出現那些冷言冷語嗎？

與其批評本地波「無人睇」，何不身體力行入場，改變這種局面？（資料圖片）

數字背後 足球的意義

因英國殖民地的歷史背景，足球無疑是香港最受歡迎的體育項目。它最奧妙之處就是「波係圓嘅」，一個人力量雖有限，但只要11個不同角色、風格的球員合作，卻可創造無限可能，實力較低的一隊也可透過戰術和鬥志以弱勝強。

再者，足球比賽的身體接觸較多，球員場上飛剷攔截、拉扯、爭頂，你來我往。這種代表國家或地區「打仗」的感覺，更能牽動球迷的歸屬感，令一個地區更團結。這通通都是數字反映不到的，但正是它最有價值、最值得香港發展及港人支持的原因。

他們不是向市民送上娛樂球員，而是代表香港征戰的鬥士。（資料圖片）

港中大戰的環境、氣氛、話題性是百年難得一遇，對普羅大眾來說，比賽或者只是娛樂，跟一場電影、一套連續劇沒有分別。但走過總會留下痕跡，它為本地球圈留下了種子，5年過去，其實已悄悄萌芽。

適逢這場經典戰役踏入五周年，我們找來當年的足總職員、球迷跟三位球員，分享這場賽事、甚至整個世盃外旅程對他們的啟發，那怕只是丁點的影響，也足夠為本地球圈的各方面帶來了改變。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）