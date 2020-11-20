【港中大戰五周年．基藍馬】拿下人生最好聘約　家人為我自豪

五年前的港中大戰掀起了一股風靡全港的足球熱潮，香港球圈表面上看似未曾因此而獲益，但其實種子早已埋下在眾人心裡，默默發芽。 基藍馬，35歲喀麥隆裔香港籍足球員，當年港隊的防線重心，憑表現獲得中國球隊招手，改變了人生。 那一夜他們是英雄，之後入籍兵在港隊跟聯賽的佔重漸增，部份也開始外流，但5年過去，有誰還記得他們的付出？ 攝影：李澤彤 （《港中大戰五周年系列》由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

如果沒有2015年9月3日作客深圳那場「港中大戰」，相信，我與家人的人生不會有這麼大改變。

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我生於喀麥隆的一個大家庭，家中有9兄妹，我是排行最尾的一個。家中旺丁，我有7個哥哥，全都是職業足球員，我沒有太多選擇，跟着他們就好。

在家鄉踢波的收入很低很低，我們人人都希望到國外落班，但不是人人都有這個機會。我算是幸運的一個，2004年加盟印尼德里沙登（PSDS Deli Serdang），4年後，原本正在香港踢晨曦的哥哥羅渣巴頓說「有好介紹」，建議我去香港發展。在印尼待了4年，心想是時間轉變一下環境，就覺得不如試一試吧。

那年，我只得22歲。在流浪試過腳，球會卻說我表現不夠穩定，只願給我6000元月薪（是在印尼時的一半）。我當然沒有立刻答應，回鄉考慮了約一個月，才再收到球會電話，另一端的Philip（流浪總監李輝立）說：「球隊很需要你」，將人工加了1000元。

或者，是有信心可以靠表現慢慢爭取更好待遇吧，我還是答應了。

基藍馬從沒想過會在香港待上7年以上的時間，他笑言要感激流浪總監李輝立。（李澤彤攝）

加入流浪後，Philip又費盡口舌勸我不如未來長時間住在香港，「你還後生，7年後很當打」、「你可以在香港發展」，雖然看得出他很有心，但以當時的薪金及生活條件，我不敢想像7年會有多難捱。

不過現在回想，或許要多謝他。

流浪、晨曦、東方，7年來，我得到的待遇也愈來愈好、也適應了生活，時間貶眼就過了。那時我從隊友處聽說，香港隊的主教練金判坤正在找合適的球員，以前，我的同鄉卓卓也曾經代表過香港比賽，在主場對過丹麥及克羅地亞等歐洲國家隊，又踢過東亞盃、亞運會比賽，聽說看球的人很多！我也想像他一樣出名、代表香港隊出戰！今次，機會來了。

其實，雖然我已經一心要入籍，但那個決定真的很不容易。老家的朋友曾經批評我，說為何要放棄喀麥隆護照？又罵我背信棄義。說實話，我也很渴望代表自己的家鄉，但現實是，我沒可能穿起喀麥隆國家隊球衣呀。如果能夠代表其他地區，為何不可？

知道自己可以首度穿起港隊球衣，基藍馬忍不住爆粗。（李澤彤攝）

那天是2015年4月17日，去到灣仔、拿到期待已久的特區護照，心情複雜，但更多的是開心，我不禁親了親這本藍色本子，還自拍放上Facebook，很多人Like了，哈哈！雖然這7年真的不易過，但一切都值了。

香港隊的徵召很快就來了。2015年6月10日，世界盃外圍賽對不丹的前一日，賽前會議之前，我已有心理準備會先當一段時間後備，但那時有隊友受傷了，教練突然說我會踢正選。嘩！竟然這麼快就有一次穿港隊球衣的機會了，還是在主場比賽呢，「真他X的興奮！」我當時忍不住「爆粗」了。

對於比賽過程，我已沒什麼印象，不丹並不強，都是進攻球員在忙。我只記得當時很緊張、很緊張。偶爾對手有攻勢，我會失位、解圍又不夠清脆。比賽結束後，教練問我是怎麼了，我心裏也沒答案。可能這件球衣真的帶來一點壓力吧，穿起它，我背負的不止自己和家人，而是全香港人的希望。

主場對不丹贏了7球，開始讓我卸下包袱。我也以為教練會繼續派我出場，但他卻說對馬爾代夫的比場是場硬仗，球隊要改變戰術，好吧，還是乖乖坐在後備席。雖然沒有份出場，但港隊贏了2：0，我還是很高興的，因為我知道自己是一份子！

9月初我們要作客中國，球隊提早在8月底便到廣州集訓4天，才出發到深圳熟習場地，這樣的安排，比之前兩場「特別」得多，看來球隊上下都很重視這場比賽。那幾天我也收到很多經紀的電話，說9月3日要入場看我比賽、要推薦我到不同的中國球隊。但，為甚麼時機這麼不合適？我並非正選11人呀，可能要令大家失望了。

不過（陳）偉豪有點傷，教練說或會隨時派我落場。還有一絲希望的，我還是快點平復情緒，睡個好覺，做好準備。

陳偉豪的受傷令基藍馬有機會上陣，在各大球探面前表現自己，也令他成功登陸中國聯賽。（李澤彤攝）

大概，一切都是機緣巧合。

對中國那場比賽只踢了1分鐘，偉豪在十二碼點附近，大腳把中國隊的傳中球踢走，卻立即按着右膝，一定有哪裏不對勁了。再過了1分鐘，偉豪把球踢出橫邊，這時他動作有點不協調，不會又受傷？教練立刻叫我去熱身，只見偉豪很快又走回場內，如常指揮着隊友企位，又過了1分鐘，（李）志豪被吹罰的那一刻，我們的隊長倒下了。

「Come on Kiki！」金判坤向熱身區大喝一聲。我飛快地跑回後備席，脫下龜背、整理球衣，教練趕緊把戰術及陣式說了一遍，當時最聽進心中的，其實只得一句「Die for Hong Kong」。

隊內球員來自不同地方，巴西、尼日利亞、喀麥隆……老實說吧，那陣子，的確感到大家說起香港隊時，跟以往的態度很不一樣，但我們不算很清楚這場比賽對香港人有甚麼特別意義。只是，我在這7年間在香港經歷過太多，我會為這個地方去拼命，偉豪即使負傷也戰鬥至最後一刻，就是為了守住港隊大門，我絕不、絕不可以辜負他的期望，要代他多出一分力！

我落場後，大概過了5分鐘，對手的隊長來了一記離門30多碼的遠射，皮球在阿輝面前彈起了，他救不了……難道要失守了嗎？「砰！」是打中門柱的聲音，隊友衝前將皮球踢走了，我腎上腺素暴增，心跳得比對不丹那場快了不知多少倍。

中國隊的攻勢一浪接一浪，下一秒，他們的隊長……就是鄭智吧，又直線傳入了禁區，他們的前鋒又從傻邦（梁振邦）身後竄出來，拿到球，還推過了阿輝。

「追！」不可以讓他射空門！雖然我們被外界看低一線，但不能就此認輸，我咬緊牙關，沒想什麼就落腳了，好險好險，沒讓皮球過白界。「Yeah！」我不禁為自己及隊友打氣，那時法圖斯、黃洋跟阿輝也走上前跟我擊掌，我知道，只要順着這股氣勢，肯定可以守和。

當大家認定主場的港中大戰最令人難忘，對基藍馬來說，作客那一役才是人生轉捩點。（資料圖片）

結局大家都知道的，我沒說錯吧！成功了！賽後看數據，才知道中國隊足足有40次攻門，我們每一位球員都付出超過200%，在26,000名主場球迷面前，爭一口氣。當然，門楣、門柱也真的幫到手呢。

這是我足球生涯最美好的一場比賽，賽後，一切都瘋了！社交網站的「好友」急增，大家都留言說喜歡我、誇讚我是「英雄」。記得回酒店後，電話仍在響個不停，當中包括不少中國球隊的報價。

之後那個月的某一天，我趁着假期北上做了體測，跟那時在中甲的天津權健簽約了。權健那邊說怕我受傷，不想我在主場的港中大戰上陣。我拒絕了，我的能量和自信滿滿，有什麼好怕的？

結果，又一次零封中國。

重溫5年前那一個全港團結一致的晚上，細味港中大戰帶來的激動：（按圖放大）

+ 35 + 35 + 35

回到主場，我們的表現得更好，也許最令球迷難忘；但作客時曾經被狠狠地看輕，最後用表現反擊，那種喜悅來得更刻骨銘心。

當然，作客那一場是我北上發展的關鍵，我收到了生涯中最好最好最好的合約——月薪近40萬港元、每場高達20萬港元獎金，有屋、有翻譯、甚至有人幫忙截車，需要操心的事就只有練習跟比賽，沒有比這樣更好的待遇吧。

那份薪水的很大部份，我都寄回家中。家人憑着這筆錢，有了個安全的居住環境，哥哥們終於可以周遊列國。他們都為我而驕傲，我成為了家中最成功的足球員，從「孻仔」變成大哥一樣。回到家鄉的時候親友都爭相歡迎我、祝福我，叫我掙到錢也不要忘記他們。跟他們吃喝玩樂的日子，快樂得要死。

港中大戰的表現令基藍馬變得「身光頸靚」，工作就是要搵錢，很直接，他有錯嗎？（李澤彤攝）

不過，效力天津權健一年多期間，教練轉了又轉，先是盧森保高（Vanderlei Luxemburgo）、又到簡拿華路（Fabio Cannavaro）。初期雖然獲得重用，第一場聯賽就正選，更踢足全場，但很快就因為傷患而坐到後備席上。簡拿華路曾經勸我要有耐性，但世界不會因我一人而停轉，現實是殘酷的，我最後還是回流到港超。

當時有人說基藍馬「冇得踢」、「好廢」、「見錢開眼」等等。

想說的是，沒有人工作不為錢吧，如果沒有錢，我就無法幫助家人改善生活，喀麥隆跟香港不同，真的會買不起衣服和食物……有更好的發展機會跟生活條件，有誰會拒絕？

再者，在天津時身邊都是路爾斯法比安奴（Luís Fabiano）、柏圖（Alexandre Pato）這些星級外援，誰不渴望跟他們同場比賽、讓更多人認識自己？我也曾經因為沒有抓緊機會而失落。

基藍馬（右）曾與前巴西國腳柏圖（左）成為隊友，可惜未曾與對方在中超同場上陣。（視覺中國）

港中大戰時，大家會為我歡呼喝采，入籍球員也成為港隊跟球會主力的大多數，再開始外流其他聯賽，為港隊增加關注度。熱潮過後，卻又有聲音認為應該重用本地球員了。

我對這種言論很反感。若當初不想我們代表香港，就不應該叫我們申領特區護照啊。況且，本地球員要站穩港隊正選，首先，應該要在球會也踢得上正選，而不是盲目地要求我們退下來吧。不過，現在又有多少球會願意重用年輕的「華人」呢？

如果可以回到5年前，基藍馬不求改變甚麼，就只想再為港隊效力一次。（李澤彤攝）

如果可以回到5年前，也許不需要改變甚麼。我只想再披起港隊的紅色戰衣，跟當年那班無可挑剔的隊友為香港隊奮鬥多一次。

因為已經很久很久沒入選港隊了。

這些年經歷過高峰，輾轉還是回到了流浪這個老地方；我舊患不少，加上已經35歲，似乎是時候為前途而抉擇。這可能是最後一個球季，就把機會讓給香港年青人吧。

大家可以繼續批評我，但你無法改變現實——我在港中大戰的表現、我在中國的豐厚合約……我，仍會是香港隊的基藍馬。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）