【港中大戰五周年．陳俊樂】上陣一分鐘也是經歷　築起成長的階梯

五年前的港中大戰掀起了一股風靡全港的足球熱潮，香港球圈表面上看似未曾因此而獲益，但其實種子早已埋下在眾人心裡，默默發芽。 陳俊樂，現香港足球代表隊常規正選，當年19歲的他是大軍名單最年輕的一位，全場大部份時間坐在後備席上，在第89分鐘替補出場。 全場球迷呼喊自己名字，令他領悟香港隊的意義。要重現這動人的一幕，他知道要靠自己的實力說服球迷。 攝影：李澤彤 （《港中大戰五周年》系列由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

如果沒有2015年11月17日那場「港中大戰」，大概，我會安於在港超聯當個好球員吧。

2015年8月12日那晚，我如常看Facebook，滑着滑着，見到足總的專頁更新了，新Post寫道：「香港代表隊名單有啦」。這名單事關9月3日作客中國那場大戰，當然要看看，中場有聶凌峰、徐德帥、黃洋、林嘉緯、盧均宜、李嘉耀……還有……咦？

「陳俊樂」？我沒看錯吧？嘩，我終於入選「大港腳」了！

第一件事，當然是把消息告訴爸媽，一向十分支持我的他們拍着我膊頭，說着一些鼓勵說話。但老實說，我當時根本聽不清他們說什麼了，滿腦子都是穿起港隊衫練波的畫面，從小只能遠觀的盧均宜和林嘉緯會傳球給我……這件事，太不真實了吧，那晚我根本睡不着。

每個小朋友都幻想過自己踢世界盃，年輕的陳俊樂也一樣。5年前他以19歲之齡代表香港出戰世界盃亞洲區外圍賽。（李澤彤攝）

事情比想像中順利：到25人名單、廣州集訓、決選名單，我的名字都還在！但，我還是滿腦子問號。直到比賽為止，我每晚都看着天花想同一個問題——像這樣的超級大戰，Kim Sir為何會選我？我只得19歲啊。是在青年軍的表現嗎？還是仁川亞運，我搏盡到腳也斷了，他欣賞我的拚勁？

唉，想太多也沒用，反正作為「初哥」，肯定要比其他隊友下多點苦功。100%準備好，才對得起教練的信任。最終，作客中國和主場對卡塔爾，我都在後備席上，那種氣氛車太瘋狂，兩萬多人的吶喊聲，吵得根本連Kim Sir的指示也聽不見。心知沒什麼機會落場，但我還是把握每分每秒，緊緊盯着白鶴、梁振邦他們是如何在這種令人窒息的氣氛中護球、傳好每一球。看着看着，我我開始有點貪心了：很想在這樣的氣氛下踢波！

緊接，我終於在作客泰國的友誼賽正選上陣、踢了第一場國際A級賽，還有幸戴過隊長臂章，真夢幻；然後作客馬爾代夫也踢了最後8分鐘。對於一個初哥來說，有這樣的機會真的非常、非常開心，但我心知最為關鍵的，是11月17日主場的「港中大戰」。

我已經代表過「大港腳」上陣了，況且，我13歲已到過英冠的彼德堡受訓、越級挑戰更高年齡梯隊更是平常事……想更進一步也沒有錯吧。

在後備席上看着法圗斯的詐糊，陳俊樂看得肉緊，也不忘提醒自己要冷靜，準備隨時上陣。（李澤彤攝）

我的港中大戰，還是從後備席開始。

平日的港超比賽，開波時球迷還在慢慢入場；但11月17日那一晚，傍晚6點，球場已接近坐滿、球迷的打氣聲更是震耳欲聾，原來所謂「大戰」、「主場」，是這樣的驚人！

比賽的時間過得很慢、也好像很快。下半場一次角球，法圖斯射入空門，「Yeah！」我與隊友從板凳一躍而起……等等，為甚麼有哨子聲？原來吃「詐糊」。我沮喪地望向場內的嘉緯和均宜，他們像沒事發生般繼續大聲提場、叫隊友留意對方球員走位，我也重新打起精神。

時間一分一秒過去，比數繼續是0：0。然後，我與隊友一起到龍門後，身體在熱身，腦袋又開始轉動起來：很想出場，但又很擔心，真的可以出場嗎？我會入替哪名隊友？我要負責什麼？

重溫5年前那一個全港團結一致的晚上，細味港中大戰帶來的激動：（按圖放大）

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6000多人震耳欲聾的呼喊聲中，突然從後備席傳來了微弱的呼喚聲，我起初聽不清楚是叫誰。「樂仔！」，嗯，是時候了。

由熱身區跑回後備席短短數十米，球迷哄動了，不停在呼喚「陳俊樂！（啪啪）陳俊樂！（啪啪）陳俊樂！（啪啪）」。像進入了電影世界，一切突然變慢了，多麼想時間就停留在這一秒，好好沉醉在這片氣氛中。原來前輩一直說的，就是種感覺。呀！能成為港隊的一份子，太自豪了。

足球的凝聚力令陳俊樂反思自己作為球員的責任，也領悟對「香港隊」的意義。（李澤彤攝）

那短短幾十米，腦袋裏浮現很多畫面、很多記憶。

以往踢青年軍沒什麼觀眾，也只會專注踢好波。到那一晚才發現，即使香港只是地圖上的一小點，即使我只得19歲，但作為足球員，竟也可以影響到場內場外的每一位，足球竟可凝聚全香港人，那種力量如此強大，這就是香港隊的意義吧。

我們的足球水平不夠高嗎？那又怎樣，與其自暴自棄，倒不如裝備自己。就如港中大戰是一股「熱潮」沒錯，但若港隊成績差、沒有晉級機會，空有話題又如何？人生有時候需要運氣，但也要有能力配合，方可成事。

沒有各位前輩的付出，會有今天的一片紅海？我知道，眼前的畫面，我一輩子都無法忘記。真的很想、很想之後還能重現這份美好，而作為新一代，我必須親手建立、延續一切。足球是為球迷而踢的，更好的球員能吸引更多球迷入場，球迷又能推動球員發奮，兩者相輔相成，一切自然會變更好吧！

正是這份渴望，我決心要更進一步。

縱使只得1分鐘，但陳俊樂也名留青史，成為港隊守和中國的其中一人。（李澤彤攝）

回過神，脫去龜背、換好波衫、站到場邊。「香港隊作出一個換人調動，由6號陳俊樂入替4號白鶴……」播報員的聲音在球迷「陳俊樂！陳俊樂！」的呼聲中顯得微弱。我不敢分心，望一望鐘，88分40秒。餘下連補時的幾分鐘，我，一個19歲的黃毛小子，絕對、絕對不能讓隊友的心血白費。

轉眼進入3分鐘的補時，中國隊接連將球踢入禁區，楊旭頭槌一頂，竟然又中柱；最後1分鐘，中國隊角球，連門將王大雷都跑進禁區，他還真的頂到球，阿輝拿到球，對手龍門空了，他將皮球向前丟，反擊不成功，但至少又捱過了10秒。

球來了，踢走；球又來了，再踢走……最後10秒，中國隊又一次罰球，王大雷又跑進禁區，終於，球證鳴笛。0：0。

「Yes！」場內的紅海翻騰了。

逐一與隊友擊掌、手牽着手繞場一周、揚着手、球迷和應着，我才意識到，即使我的上陣時間只有1分鐘的法定時間和3分鐘的補時，卻已是絕大部份人一生都無法體會的事。

這1分鐘的法定時間，在我心裏築起了一道成長的階梯。

往後每次有再艱苦、再重要的比賽，我都想起旺角場那一晚，背負全香港人的期望、迎向不斷轟進禁區的球、筋疲力竭卻笑得開懷的隊友……「放膽去試吧」，我是這樣跟自己說的。

港中大戰的經歷令陳俊樂有更大勇氣去嘗試，他現時正挑戰中超正選席位。（新華杜）

5年後的今天，一步一步，我來到了中國超級聯賽的廣州富力，卻在練習時弄傷了半月板，兩周前才動過手術，現在仍要依靠拐杖走路。要再踢球，恐怕是明年1月的事了。

老實說吧，登陸中超後雖然踢過不少正選，但表現實在不好。現在行動不便，只能在家發悶，當然把握時間重溫這半年的比賽片段，透過螢幕抽離地檢討自己，是相當重要的。這才發現，自己的傳球老是橫向，前傳卻不足，要是傳球進取一點，其實對球隊和自己都好，可是，一直突破不了心理關口。怕的是什麼？就是怕失去正選吧，結果令自己在場上也變得「穩陣」，縛手縛腳。

懊惱之際，又想起了港中大戰，全場都在喊我名字的時刻——就想起背後有人一直在關注及支持我。

「如果陳俊樂做到，大家也可以做到」，我很希望後輩這樣想。如果我成功了，中國球迷和教練也會更願意接受香港球員、給予更多機會吧。

「港中大戰」，又豈止於一股短暫熱潮？那一晚，那1分鐘，完全改變了我；我從中獲得了勇氣，更要幫助後來者，一同為香港足球開闢新路。

即睇港超聯聯賽首兩周賽程：（按圖放大）