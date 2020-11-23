港足．一周焦點3｜港超聯開戰入場數逾4500　港隊新球衣月底開售

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點新聞。 2020年11月第3周焦點： ．香港隊推出新球衣 ．2020/21港超聯展開 入場人數不俗 ．爭標勁旅繼續增兵 甲組紛作Big Signings ．港甲大戰帶來集體回憶

1. 香港代表隊新球衣 11月27日發售

與香港足球代表隊合作已9年的Nike宣布，港隊最新球迷版球衣將於11月27日公開發售，備有成人及大童款。疫情之下，港隊整個2020年都未有比賽，預計至少要待明年3月的國際賽期，才有希望重啟世界盃亞洲區外圍賽，Nike則以「You Can't Stop Sport」為理念創作新球衣，希望為港隊及球迷帶來正能量。

Nike同時發布以「石屎森林」為主題的新球衣硬照，相中球員有男、女子及青年香港代表球員，當中包括葉鴻輝、徐宏傑、鄭兆鈞、陳晉一、鍾貝琪等。從照片中可見，港隊新主場球衣主色為各種色調的紅交織出箭紋圖案，小V領亦是深淺紅色交疊；作客球衣則是白色為主、橙紅袖邊及領口。

港隊新球衣細節及球員硬照：

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2. 新季聯賽首周旺場 仲有幾耐可以睇？

2020/21球季港超聯賽今周正式展開，畢竟聯賽才是「主菜」，入場人數較菁英盃理想，首周4場賽事入場總人數達4547人，一如預期，入場人數最高的是戲碼較佳的傑志對理文，達到1757人，兩隊亦合演入球大戰，絕對對得住入場球迷。

不過香港近日疫情再度爆發，許多球迷都不禁說，「趁仲有得入場好入場」，畢竟誰都不知道我們距離閉門還有多遠。

首周賽事入場人數： 東方龍獅5：0晉峰 915人 天水圍飛馬0：4冠忠南區 1368人 標準流浪2：2愉園 489人 傑志2：2理文 1775人

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3. 傳傑志簽前西甲中場 低組別球隊也增兵

傑志來屆到底出戰亞冠盃分組賽還是外圍賽，仍待亞洲足協公布，不過盛傳這支港超衛冕球隊已落實簽入曾在西甲落班7季、出身於巴塞隆拿青訓系統的巴爾拿（Raul Baena）。但最有趣的是，巴爾拿多年前曾因與美斯一次握手風波，成為傳媒熱話。

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除了傑志，有傳另外兩支爭標熱門理文及東方龍獅，都仍會有球員加盟。疫情之下，不少未能在港超落班的球員都先後轉向低組別球隊，剛「開咧」的港甲方面，由葉子俊領軍的元朗也有安基斯、安達及艾華等，實力不俗；港乙的虎門也宣布獲前港隊翼鋒福保羅投效。

現年37歲的福保羅曾是港隊前線重心，惟2016年底轉投中甲的深圳佳兆業後不久即受重傷，此後一直難以重拾最佳狀態。他最後一次在港超登場已是2018/19球季的富力R&F。（虎門體育會Facebook）

4. 港甲大戰帶來集體回憶

港超兵散落低組別球隊，令今季甲組聯賽更有話題，上周末的首輪甲組大戰深水埗對東區，就有文彼得、陳偉豪、陳肇麒、羅港威、許嘉樂、陳銘剛等交手，吸引逾200球迷觀戰，相信這「免費娛樂」會成為球迷今季在港超以外的一個好選擇。

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深水埗對東區的精彩圖片（按圖放大）：

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港超聯第二及第三輪賽程（按圖放大）：