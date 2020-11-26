馬勒當拿逝世︱阿根廷全國哀悼3日　眾星悼念　美斯：他是永恆的

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）周三（25日）於布宜諾斯艾利斯的家中心臟病發去世，終年60歲；阿根廷總統宣布全國哀悼三日，該國足總發聲明表示深感悲傷。

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）在Instagram上發文悼念，「對於所有阿根廷人及足球界來說，這是非常難過的一天。馬勒當拿雖然離開了我們，但他的精神仍在，因為他是永恆的。我會記住所有與他一起的美好時光，亦藉此向他的家人和朋友表達慰問。」

阿根廷國家隊在Twitter貼文：「你在每一位球迷的心中將永恆地存在。」

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）稱：「今天，我的朋友馬勒當拿告別了，世界也跟這位永恆的天才說再見，有史以來最佳球員之一， 無與倫比的魔術師。他離開得太早，但留下了無盡的遺產及永遠無法填補的空白。安息吧，你將永遠不會被遺忘。」

巴西球王比利（Pelé）說：「這真的令人傷感。我失去了一位親愛的朋友，世界亦失去了一個傳奇。我還有很多話想跟他說，但如今只希望上帝把力量給予他的家人，我盼終有一天，我們在天堂裡再一起踢足球。」

英格蘭前國腳連尼加（Gary Lineker）在Twitter致哀，「他絕對是我那個年代的最佳球員，其他人難望其項背，他甚至可能是史上最強。經歷了受祝福及麻煩多多的人生後，希望他在上帝之手中安息。」

馬勒當拿本月初因貧血和脫水，被送往阿根廷布宜諾斯艾利斯一家醫院，其後發現腦部出現硬膜下血腫，須動手術清除，由他的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）親自操刀；盧當時稱已成功取出腦中血塊，馬勒當拿復元進度很好，術後反應樂觀。豈料，他在出院後兩星期，在家中突然心臟病發不治。

馬勒當拿一直被視為史上其中一位最佳球員，曾經在1986年協助阿根廷贏得世界盃冠軍，對英格蘭以「上帝之手」入球更成為經典。