世界球王馬勒當拿家中猝死　本月曾做開腦手術終年60歲

一代「世界球王」馬勒當拿（Diego Maradona ）月初因腦部出現硬膜下血腫，需要接受手術。據路透社及阿根廷等傳媒報道，他出院後兩星期，在家中突然心臟病發，最終證實不治，終年60歲。

馬勒當拿本月初因貧血和脫水，被送往阿根廷布宜諾斯艾利斯一家醫院，期後發現腦部出現硬膜下血腫，須動手術清除。

馬勒當拿的私人醫生盧基（Leopoldo Luque）親自為其手術動刀，盧當時稱，已成功取出腦中血塊，又指他復元進度很好，術後反應樂觀。

不過，綜合外媒報道，他出院後兩星期，在家中突然心臟病發，最終證實不治，終年60歲。阿根廷總統下令宣布，全國哀悼三天。

馬勒當拿剛在上月30日渡過60歲生日，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。(路透社)

最後生日願望：對戰英格蘭時再入一球

馬勒當拿剛在10月30日度過60大壽，目前為阿根廷甲組球隊甘拿斯亞（Gimnasia y Esgrima）主教練，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。他早前接受《法國足球》雜誌訪問談到生日願望時，笑謂希望可重演「上帝之手」：「我夢想面對英格蘭時再入一球，今次用右手。」

阿根廷足球協會(AFA)官網截圖

1986年「上帝之手」入球惹爭議

1986年世界盃八強阿根廷對決英格蘭，身為阿根廷隊隊長的馬勒當拿，於該仗梅開二度，其第一個入球以左手拍入，他事後被問到是否犯手球時，他形容是「上帝之手」；緊接的第二球，他盡顯個人技術「連過」五位對手，並殺入禁區建功，最後帶領阿根廷以2:1擊敗英格蘭，更贏得該屆世界盃冠軍，其後再下一城，捧走該屆世界盃金球獎。

於阿根廷被視為「神一般存在」的他，1997年掛靴，2000年擊敗巴西球王比利，成為國際足協世紀球星。馬勒當拿未有退出球壇，2008年更擔任阿根廷國家隊領隊，但2010年世盃僅於八強止步。

馬勒當拿離開阿根廷國家隊後轉戰球會，但都未如球員生涯般順利，離世前為阿甲球隊甘拿斯亞教頭。馬勒當拿去年9月接手，最終該季甘拿斯亞在24隊中排第19，季後獲球會續約。

阿根廷國家足球隊Twitter上載馬勒當拿相片，寫有「ETERNO」（永恒）一字。（ Twitter截圖）

【球迷醫院外祝福馬勒當拿】