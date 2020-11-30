空手道｜李振豪任大使領教大戰虛擬越野跑　鼓勵大眾了解自閉症

空手道港隊代表李振豪以香港教育大學「精英運動員友好大學」大使身分，參與教大以「跑步無界限」為題周年越野跑，帶領教大師生及自閉症譜系障礙人士合力完成超級馬拉松，提升大眾對自閉症的認知及了解。

因為新冠肺炎疫情，是次比賽以虛擬方式舉行，參賽者各自在不同地方起跑，運用應用程式記錄跑步里數，累積里數愈高，勝出機會愈大。

為期兩星期的周年越野跑昨日（29日）結束，今年初戰勝新冠病毒的李振豪，帶領超過160名教大師生及逾30名自閉症譜系障礙人士，合力跑畢6,304.45公里。他說：「以往較少機會接觸自閉症譜系人士，很高興看到隊員們出盡全力參賽。教大同學對跑步運動充滿熱誠，積極向社會各階層推廣體育，這種精神令人感動。」

李振豪坦言以往較少機會接觸自閉症譜系人士，看到隊員們出盡全力參賽很感動。（由公關提供）

不少研究指出，運動有助提升有特殊教育需要（SEN）學童的專注力，惟坊間許多大型比賽都忽略特殊人士參賽的意願，有見及此，教大招募師生與自閉症譜系人士組成隊伍，讓不同界別也有機會體驗跑步比賽。

自閉症譜系障礙人士其中一個常見特徵，是經常重複做出某些動作，跑步動作本身亦講求重複性，對自閉症譜系學童而言較易掌握。是次饒富意義的活動，可讓他們透過跑步學習與人溝通及相處。

特教生莫兆天、李振豪及教大生李卓謙（左起）挑戰周年越野跑。（由公關提供）

跑步比賽一般以速度區分勝負，但為讓不同組別的參賽者均能投入運動樂趣，教大特別引入全新賽制，參賽者每日可上載一次時限兩小時的跑步紀錄，以累積里數高低分出勝負。

重溫李振豪抗疫經過：

+ 5 + 5 + 5

💡💡同場加映：秋季「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月12日更新）💡💡