全民檢測｜首名感染運動員李振豪拍片呼籲　首日22萬人登記檢測

因應新冠肺炎疫情的全民檢測「普及社區檢測計劃」，下周一（9月1日）展開，政府為宣傳全民檢測，除了在各大報章登頭版廣告之外，亦找到曾經染上新冠肺炎但現已康復的香港空手道代表隊成員李振豪拍片宣傳。 李振豪表示，擔心身邊的家人或朋友因為自己而染病，繼而影響身體機能甚至生命。他指住院時，有病友聲稱自己沒有病徵，但家人卻因為自己而受感染，甚至導致母親病情嚴重而感到內疚。因此他會鼓勵身邊人參與全民檢測，又指盡早知道自己有否患病，是負責任的行為。

香港空手道代表隊成員李振豪表示，會鼓勵身邊人參與全民檢測，又指盡早知道自己有否患病，是負責任的行為。（政府新聞網）

李振豪與教練及隊友在2月赴法國集訓，原本打算留守至5月出戰巴黎舉行的奧運外圍賽，惟隨着歐洲新型肺炎疫情爆發，加上香港對外地返港人士實施強制檢疫，港隊成員最終在香港體育學院安排下離開。李振豪返港後接受病毒測試，及後確認「中招」，成為個案編號172號病人，是本港首名確診的精英運動員，住院51日後才能夠出院。

普及社區檢測計劃今日（29日）為首日接受市民網上預約，至下午6時，已經有逾22萬市民預約做檢測，超過30個檢測中心於9月1日檢測首日已爆滿。