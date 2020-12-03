十項全能名將強生逝世　1960年奧運與亞洲鐵人楊傳廣對戰扣人心弦

「亞洲鐵人」楊傳廣與好友強生（Rafer Johnson）在1960年羅馬奧運會十項全能項目鬥得難分難解，成為奧運史上最扣人心弦其中一幕，並且令這個冷門項目人氣急升。 當年強生用盡一切力氣爭得金牌後立即退役，令狀態大勇的楊傳廣無法復仇，強生美國時間周二（1日）在洛杉磯離世，享年86歲。

強生昔日就讀的加州大學洛杉磯分校美國時間周三（2日）發文悼念這個傳奇校友，指出他在位於加州洛杉磯家中逝世，當時家人陪伴在側。文章並未交代他的死因。

1956年奧運在傷病中捱得一面十項全能銀牌的強生，與訓練拍檔兼好友楊傳廣強勢衝擊1960羅馬奧運會。兩人當時正值狀態巔峰，楊傳廣連奪1954、1958兩屆亞運十項全能金牌，成為中華台北的獎牌希望。

十項全能名將強生（中）逝世。（美聯社）

十項全能史上最經典一戰

強生與楊傳廣各勝擅長，前者力量較強，擲項佔盡優勢；後者在跳躍和跑項稍佔上風。結果兩人果然鬥得難分難解，互有領先，首日比賽後，楊傳廣以4647分，領先得4592分的強生僅55分。次日比賽強生收復失地，最後一個項目——1500米跑之前，強生仍有67分優勢，楊傳廣必須較強生快10秒以上才可後上奪金。

這項目楊傳廣個人最佳時間為4分36秒，強生為4分54.2秒，距離超過28秒，一度令人憧憬亞洲鐵人金牌在望。強生的策略很簡單，就是盡力在1500米比賽中盡量跟着楊傳廣跑，他的作戰計劃成功，楊傳廣只較他快1.2秒衝線，強生終以8392分贏得金牌，楊傳廣僅以58分之微飲恨。

【1960奧運十項全能經典大戰】（按圖進入）

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楊傳廣即使只得一面銀牌，那仍是中華台北史上首面奧運獎牌。在十個項目中，他其實在7項均較強生優勝——包括4個徑項（100米、400米、110米跨欄、1500米）和3個項(跳高、跳遠和撐杆跳），無奈3個擲項失分太多，跟冠軍只差一線。

體育網站Bleacher Report引述強生生前所言，「我有一個優勢，C.K. （楊傳廣）當時應該不知道的——那是我的最後一次十項全能比賽。因此我已準備好為人生最後一場比賽盡力跑出所需的速度。」

【強生退役後致力推廣奧運】（按圖進入）

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就是這樣，成就奧運史上最令人難以忘懷的十項全能巔峰對決。楊傳廣之後在1963年刷新強生保持的世界紀錄，並成為十項全能舊制之中首個突破9000分的選手，1964東京奧運他再次出戰，只得令人失望的第五名。

2007年他在洛杉磯家中離世，如今強生也撒手人寰，兩人在天上想必會再來一場比賽吧。