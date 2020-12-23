【花式溜冰】羽生結弦日本錦標賽強勢復出　最大勁敵21歲計劃退休

日本「冰王子」羽生結弦因本身患有哮喘，為己為人避戰今季的花式溜冰大獎賽，不過他即將在兩日後上演的日本全國錦標賽復出，出戰他自今年2月贏得四大洲錦標賽冠軍後首個比賽。 26歲的他劍指2022北京冬季奧運三連霸，他的最大勁敵、年僅21的耶魯生陳巍竟已在計劃退休。

羽生結弦自今年2月後沒有參賽，專注學業，今年9月他從早稻田大學畢業，回顧大學生涯，他說「好辛苦，不過我獲益良多。」他2013年入學，由於要兼顧溜冰事業，以加拿大為訓練基地的他主要通過網上課程修讀人類資訊科學（Human Information Science）課程。

2014、2018連續兩屆冬季奧運贏得男子花式溜冰金牌，羽生結弦成為全球觸目的巨星，忙於不停到不同國家比賽和訓練，他花上7年時間才完成學位課程。厲害的是，他連讀大學的時間也在苦思鑽研如何精進溜冰事業，運用電腦程式系統，嘗試按選手能力和表演元素，找出他可能獲得的最高分數。「我希望不單能在比賽上能突破自己，而且亦能在研究領域做到這點。」

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日本「冰王子」羽生結弦即將在聖誕節當天上演的日本全國錦標賽中強勢復出。（Getty Images）

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「溜冰癡漢」連大學研究也在鑽研溜冰

羽生結弦說，「為證明一個全新研究領域的可能性，我選擇一個只有我能夠做到的題目。」他的願景是，希望日後可借助人工智能系統（AI），提升溜冰選手的技術水平或自動計分系統，幫助花式溜冰項目發展。

為此他特別設計一套電腦程式，「我在花式溜冰世界暢行無阻，但我亦想用數字和數據表達自己，以數字來支持我的直覺，對比賽亦有效用。每次計分方法改變之後，我都會更新我的電腦程式，至今我仍在使用它。」

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最大勁敵陳巍考慮退役

日本全國錦標賽是當地為明年3月在瑞典斯德哥爾摩舉行的世界錦標賽最後選拔，也是羽生結弦為出戰2022北京冬奧的季前準備，故他會在這項25日（周五）起一連三天上演的賽事中復出。

他的冬奧最大勁敵陳巍，目前仍只有21歲，可是這個美籍華裔選手近日受訪時竟表露退意，或在2022冬季奧運後退役，「一切取決於2022（冬季奧運）後我的感覺如何。我是否仍然充滿動力？如果我失去動力，那根本沒有必要（繼續）。」

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21歲美籍華裔耶魯生陳巍今年10月在花式溜冰大獎賽美國站四連霸。（Getty Images）

陳巍2018年考入耶魯大學，及後為專注溜冰暫時休學。2018冬奧團體賽跟隊友合力奪銅後，他在男子個人賽表現失準只得第五，之後在同年舉行的世界錦標賽以一面金牌證明自己。陳巍自始踏上生涯高峰，去年蟬聯世錦賽冠軍、花式溜冰大獎賽決賽三連霸，與偶像羽生結弦分庭抗禮。

跟羽生結弦一樣，他的目標是2022年冬奧金牌，之後計劃重返校園，「或許會暫停溜冰一至兩年，然後再作打算。」他事後檢討2018年冬奧的最大敗筆，在於未能好好享受比賽，因此這一次他決意放手一搏。

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「那當然是知易行難，可是當你只為比賽而神經緊張，便會無法好好享受奧運會這個史上最有型的比賽。當時我在整個比賽中不能思考，完全未能享受其中。」2018年冬奧男子花滑賽事，他被視為金牌熱門人馬之一，首次出戰奧運的他因為緊張而在短節目（Short Program）中嚴重失準，在24個選手中只排第17，不過他之後在自由滑（Free Skate）6度嘗試4周跳並成功做出5次創下奧運紀錄，並以215.08分刷新奧運自由滑得分紀錄。

即使搶回不少分數，他始終在短節目失分太多，最終以297.35分只列第五。數年間他一步步踏上生涯頂峰，甚至已構思急流勇退，2022冬奧他跟羽生結弦再次碰頭，有可能是兩人最後一次巔峰對決。

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