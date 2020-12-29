花式溜冰︱俄錦標賽美少女四周跳大激鬥　舒查巴高娃發燒中三連霸

花式溜冰賽季受新冠肺炎疫情影響，大獎賽多站取消，餘下的亦降格成區內賽。除此以外，只剩下各國的全國錦標賽。看似可觀程度大減，俄羅斯全國賽或許是例外。冰之驕女人才輩出的國度，今屆就算部分頂級選手缺席，依然鬥得十分燦爛。 今屆女子個人賽竟變成四周跳大戰，水平之高不遜世錦賽或冬奧，最觸目的是舒查巴高娃與托路索娃一對曾為同門的姊妹對決。

今年的俄羅斯全國賽可謂波折重重，繼「月野兔」梅德韋傑娃（ Evgenia Medvedeva）11月確診患上新冠肺炎並且肺部嚴重受損後，踏入12月份圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）、高斯托妮亞（Alena Kostornaia）、雅莉芙（Dmitri Aliev）和舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）等多個前列選手亦先後確診。

舒查巴高娃在發燒中仍演中高水平。（Twitter）

大部分選手均及時在賽前康復，只有及後再患上脊椎神經病變的梅德韋傑娃、正在休戰的薩姬杜娃（Alina Zagitova）及高斯托妮亞缺陣。雲集全俄羅斯以至全球最高水平女子選手，賽事水平高到令人咋舌，焦點落在近兩屆冠軍舒查巴高娃和「背叛師門」的托路索娃身上。

【美少女舒查巴高娃全國賽三連霸】（按圖放大）

+ 16 + 16 + 16

美少女四周跳大戰

難度極高的花式溜冰四周跳，向來是男子選手專利，直到同屬俄國名師杜比列莎（Eteri Georgievna Tutberidze）門下的托路索娃和舒查巴高娃出現，先後成為首兩個完成四周跳的女選手。由於難度太高，表現不算穩定，直到今次的巔峰對決。

兩人同為16歲，從前是訓練拍檔，如今托路索娃已轉投俄羅斯一代名將普魯申科（Evgeni Plushenko）師門。擅長跳躍動作的托路索娃以一貫的高難度表演加上兩組四周跳動作，為舒查巴高娃帶來壓力。意想不到的是，她們的14歲小師妹華莉耶娃（Kamila Valieva），亦以近乎完美的四周跳取得高分。

賽前仍在發燒的舒查巴高娃壓軸出場，去年以一招美少女轉身戰衣藍變紅一夜成名的她，成功頂住壓力，一套帶有兩組四周跳的動作，美感和藝術成就均較對手更勝一籌，短節目（Short Program）和自由滑（Free Skate）分數均排名第一，以總分264.1分奪冠，連續三年稱霸俄羅斯全國大賽。華莉耶娃以超過10分差距排第二，托路索娃只得第三。

【花式溜冰】俄羅斯美少女旋轉變身震驚全場 超高難度美國站封后

【花式溜冰】俄羅斯到底有多少個美少女？ 一文盡睇冰之驕女

【俄羅斯全國賽美少女四周跳大激鬥】

【經典重溫：舒查巴高娃美少女旋轉變身】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

小妮子的無比決心

只有16歲已是三屆全國冠軍，舒查巴高娃賽後言論盡顯決心。短節目後她說：「關於病情我不想太多」，強調自己沒有想過退賽。完成自由滑總分奪冠後，她再稱，「一個月前我已決定要參賽，由那一刻開始，我沒有改變決定。」

「這段期間，在一連串不順利的訓練、來到這裏的短節目比賽、自由滑比賽當天6分鐘熱身後，包括教練和我父母在內這兒每一個人都叫我退出，但我沒有改變主意。」她跟對手訓練強度和密度相信分別不大，甚至賽前仍帶病在身，強大意志力相信是獎牌顏色的最大分野，「我多謝自己沒有退出，奮戰到底，一切順利進行。」

「無論任何人說什麼，我已決定我會奮戰到底。」 舒查巴高娃

賽後小插曲：兩姊妹仍心意互通

今屆女子個人賽大贏家又是名師杜比列莎，托路索娃縱已「轉會」，但三甲人選均是她一手訓練出來。曾訓練出無數冠軍人馬，向來冷靜的她看到只得14歲的華莉耶娃成功完成四周跳後，罕有真情流露，流下喜悅的眼淚。

有趣的是，去年俄羅斯全國賽後，杜比列莎三大高徒：舒查巴高娃、托路索娃和高斯托妮亞分列冠亞季軍，成為一時佳話。三人手拖手受訪，並應記者要求「一二三開心跳起yeah」。今年傳媒叫她們再來一次，舒查巴高娃與托路索娃一起拒絕，異口同聲說出一句：「Alena不在這裏」。師門有別，仍然姊妹同心，可憐勇奪亞軍的小師妹華莉耶娃無人理會……

17歲的高斯托妮亞因早前患上新冠肺炎，未能趕及操起狀態而退賽，未能重演三人同登頒獎台的畫面。始終三女屬同代選手，細一輩的華莉耶娃相信要繼續證明自己，爭取師姐們認同。較為可惜的是，近期狀態大勇的「姐姐」圖克塔米謝娃在自由滑失手倒地，最終只得令人失望的第7名。

【花式溜冰】性感天后力壓眾師妹俄羅斯站奪冠 23歲竟成最老冠軍

【同場加映：俄羅斯冰之驕女】（按圖放大）