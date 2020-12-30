【英超】列斯聯輕鬆撕破西布朗鐵桶陣　比爾沙進攻足球完勝大Sam

有英超「護級專家」之稱的艾拿戴斯（Sam Allardyce），上仗甫執掌西布朗即憑6-4-0鐵桶陣，成功在利物浦身上搶得一分，重燃護級希望。不過今仗遇上全攻型的列斯聯，卻老Sam燒鬚，被比爾沙（Marcelo Bielsa）領軍的列斯聯大炒5：0。 大Sam上場對高普的嘲諷，立即成為「迴力鏢」，慘被名宿連尼加乘機恥笑。

大Sam的6-4-0鐵桶陣，開賽僅9分鐘旋即「自爆」：西布朗中場梳亞斯（Romaine SAWYERS）在一次沒有受壓的情況下，從禁區外約25碼位置回傳予門將森莊士東（Sam JOHNSTONE）。

可能他以為細細力回傳就無事，當時低着頭沒有望清隊友企位便一個轉身交波，不料森莊士東當時正好「企出咗」，即使傳球力度不大，皮球剛好在西布朗門將腳邊溜過，眼白白看着個波慢溜入網。這個蝦碌烏龍球，為列斯聯大勝展開序幕。

西布朗中場梳亞斯的烏龍球，為列斯聯大勝展開序幕。（Getty Images）

【西布朗搞笑失球逐格重溫】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

31分鐘列斯聯左翼衛阿里奧斯基（Ezgjan ALIOSKI）殺入禁區後起腳，皮球直飛網仔擦柱入網。5分鐘後，曼城借將積夏里遜（Jack HARRISON）與前鋒班福特單檔後近門抽射破網，未到半場已領先到3：0。

此時連尼加在Twitter發功，「列斯聯又入一球世界波，他們35分鐘已領先西布朗3球，大Sam是對的，高普做不到這樣。」一個帖文，寸盡兩大領隊。

40分鐘西班牙中場洛迪高摩連奴（RODRIGO Moreno）在禁區頂接應隊友傳中第一時間起腳，皮球省中西布朗守將達拉奧沙後改變方向入網。戰至72分鐘，拉芬夏引球推進，輕鬆推過36歲的伊雲洛域後在禁區邊勁射破網，列斯聯最終5：0大破西布朗。

比爾沙帶領的列斯聯5：0大勝艾拿戴斯帶領的西布朗。（Getty Images）

【列斯聯5：0西布朗圖輯】（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

比爾沙完勝大Sam

列斯聯毋懼西布朗鐵桶陣，一方面是堅持踢進攻足球的成果，全場14次射門，足足是西布朗近4倍，有別於之前頻頻失機的比賽，當中6次中框已攻入5球，效率奇高，反觀主場出戰的西布朗只得可憐的1次命中目標，想追也無力。

另一方面，5個入球之中3球來自遠射，明顯是領隊比爾沙為破艾拿戴斯鐵桶陣的精心部署。正所謂明槍易擋，暗箭難防，遠射正是剋制龜縮陣式的良方，戰術大師比爾沙今場又向大家示範如何收死大Sam。事實上，列斯聯中前場個個射得，之前的比賽他們屢次失機，偏偏今仗腳風大順，一眾遠射高手今仗幾乎一人一球，相信連比爾沙亦未必估到。

列斯聯全取3分後以23分升上第11位，賽後比爾沙強調，「我們只身處這個聯賽16場比賽，距離正式留在屬於我們應有位置，未來尚有很多挑戰和考驗。」他承諾，未來一段長時間，仍會繼續以進攻足球來爭取留在英超。

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+ 2 + 2 + 2

列斯聯遇同級對手必勝

16年後重返英超的列斯聯，在阿根廷名帥比爾沙帶領下，表現大開大合——不是攻得對手透不過氣，便是因防線甩甩漏漏被大炒。30個失球為全英超第二最高，同時亦有30個入球，攻力不遜一眾前列份子。

表面上看似勝負難以觸摸，實際上今季他們面對一眾護級對手：富咸、錫菲聯、紐卡素、般尼和今仗對手西布朗全部贏波全取3分，中型班隊手亦只輸過給韋斯咸和水晶宮，相信今季護級應該無問題。反觀西布朗再輸一場，仍以只得8分排尾二，距離安全區有5分，力爭上游殊不容易。

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