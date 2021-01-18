【桌球】顏丙濤大師賽後上封王　獲希堅斯大讚：「未來世界冠軍」

1999年1月，23歲的希堅斯（John Higgins）首次贏得倫敦大師賽（The Masters）錦標。 2000年2月，顏丙濤出生。 2021年1月，兩人在倫敦桌球大師賽決賽相遇。一個是榮譽滿身的老將，一個是初出茅廬的小伙子，顏丙濤擁有一份超越年齡的沉着冷靜，落後5：7的時候以為自己快要輸給偶像，逆境中他堅持繼續前行，終於走出自己的新天地，打出一場漂亮的逆轉勝。

兩屆大師賽冠軍希堅斯已經45歲了，對上一次大師賽冠軍已經是2006年的事。他晉身八強時曾感慨自己如今比賽「輸多贏少」，很高興可以再次對戰奧蘇利雲。他跟火箭合演一場扣人心弦的大戰，戰勝老對手後一路殺入決賽，只要再贏一場，便可以超越上屆冠軍冰咸，成為史上最年長大師賽冠軍。

在球壇德高望重的「巫師」，球技高超為人風趣幽默，首次晉身這項只供世界前16位球手參與的邀請賽的顏丙濤，便很渴望能遇上希堅斯，帶點木納的少年口中只有一句：「因為我很喜歡他」，眼中卻看到嚮往和渴望。

顏丙濤首仗即抽得下下籤，遇上世界排名第二兼狀態大勇的尼爾羅拔臣，被外界一致看淡。他一度落後至3：5，在出局邊緣連贏3局反勝，爆出賽事最大冷門。八強對麥佳亞雙方鬥至5：5，關鍵的決勝局顏丙濤以一棒141度終結比賽。準決賽對手是上屆冠軍冰咸，雙方再次要在決勝局分勝負，鬥志驚人的「中國之虎」連續第三仗6：5勝出，終可在決賽遇上偶像。

大師賽決賽希堅斯遇上顏丙濤，兩人年齡相差25年。（Twitter）

再次逆轉勝獲封「反勝之王」

首次晉身三大賽殿堂，顏丙濤仍自信地以一棒66度先取一局，希堅斯的回應是：一棒63、98和53度，首節領先5：3。重頭戲在次節上演，希堅斯和顏丙濤你來我往，「巫師」領先至7：5時，中國小將心想自己輸定了，但仍咬緊牙關繼續打，結果連下三城反超前8：7，希堅斯搶回一局追平8：8。最後兩局顏丙濤接連起break，分別打出一棒70和63度再取兩局，以10：8再度反勝。

賽後顏丙濤笑說，「我很興奮。我曾幻想如果自己勝出要如何慶祝，但（比賽時）我很平靜。就算最後幾局我打得不好，也不要放棄。」賽事中一再從落後反勝，獲外國傳媒封為「反勝之王」（Comeback King），他表示那是媽媽所教導，「她應該沒有睡覺看直播，她跟我說要好好享受比賽，無論如何也不要放棄。」

顏丙濤以20歲之齡捧起大師賽錦標，成為繼1999年19歲奪標的奧蘇利雲後，歷來第二最年輕的大師賽冠軍，亦是桌球界的明日之星。

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希堅斯大讚：未來世界冠軍

希堅斯即使落敗，仍充滿風度地大讚顏丙濤：「他真是了不起。他的能力十分全面。」並埋怨自己錯失良機，「我曾有機會領先至6：3，我很沮喪，我應該領前8：5並控制戰局，最後幾局亦有一些機會。我很生氣，但他的確打得好，恭喜顏丙濤。」

「如此年輕便能有此重大成就是件美事，過去數年我曾跟他比賽，戰術上他已經十分優秀，現在連取分能力亦很強。」希堅斯預期，「他跟我的兒子同年，毫無疑問將有力成為世界冠軍，中國能擁有他，實在是福氣。」

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八強時希堅斯力克同年出生的奧蘇利雲入四強，成為今屆大師賽最難忘一役。（World Snooker Tour Twitter截圖）

巴鐸與戴維斯同封「新希堅斯」

顏丙濤會喜歡希堅斯並非無因，1991年世界冠軍巴鐸（John Parrott）形容，「對上一個20歲球手擁有如此全面能力的，正是希堅斯。」巴鐸分析，「天份是必然的，但他的性情令他刀槍不入。這個年齡出戰桌球界最重要賽事之一已經如此冷靜沉着，賽在非比尋常。」

賽前已認定他有力奪冠的六屆世界冠軍戴維斯亦讚口不絕，「我對他的性情，他的冷靜印象深刻。那是自從希堅斯在這兒勝出後，我們見過最成熟的表現。」

顏丙濤賽後成為焦點人物，他先後接受名將奧蘇利雲和各大傳媒訪問，眾人刻意放慢說話遷就，他以簡單英語輕鬆回應，直到被問到如何使用25萬英鎊獎金時，他首度面有難色，苦思一輪後才笑說，「我應該會去LV買禮物給女朋友吧」，逗得全場大笑。

顏丙濤被問及如何運用獎金慶祝時面有難色。（Twitter）

正正在10年前，中國球手丁俊暉在2011年大師賽決賽擊敗傅家俊奪冠，成為歷來首位贏得大師賽冠軍的亞洲球手。小丁是中國桌球界代表人物，曾三奪英國錦標賽冠軍，亦一度登上世界排名第一，可是多年來始終與世界錦賽冠軍擦身而過。

近年桌球界有大批中國新星冒起，不時在大賽晉身主賽圈，甚至是八強、四強階段，惟始終未有一人能取得重大突破。今次顏丙濤成為繼小丁後另一位贏得三大賽的中國球手，他跟22歲的周躍龍實在令人期待。

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