【桌球】周躍龍一杆141度仍出局　英錦賽兩中國球手四強止步

今屆英國桌球錦標賽罕有地在沒有丁俊暉也沒有傳家俊的情況下，仍能有兩名中國球手晉身四強階段，實在相當難得。 擊敗希堅斯一戰成名的中國球手周躍龍，準決賽面對尼爾羅拔臣曾做出一杆141度，可惜不足以讓他置身決賽。

22歲的周躍龍十六強擊敗希堅斯後，八強遇上世界排名16位的英格蘭球手利蘇斯基（Jack Lisowski）。再次跟世界排名較自己高的球手，周躍龍依然毫無懼色，順利以6：4贏波殺入準決賽，再創個人在三大賽最佳成績，對手卻是狀態大勇的澳洲球手尼爾羅拔臣。

今年1月時，周躍龍亦曾在歐洲大師賽一路過關斬將殺入決賽，當時的對手正是尼爾羅拔臣。這個澳洲球手毫不留情的給周躍龍寶貴一課，直落9：0「剝光豬」將他擊敗。時隔10個月，結果仍是一樣，不過這位中國小將亦有明顯進步。

尼爾羅拔臣再次給周躍龍上大師課。（Twitter@WorldSnookerTour）

中國雙星齊齊四強止步

38歲的羅拔臣八強6：2大比數擊敗三屆世界冠軍沙比（Mark Shelby），四強對戰周躍龍他的白波走位出色，全面控制戰局，頻頻起break，三次一杆過百拋離對手。周躍龍一度追近至2：1，並在第七局造出一杆141度，惟最終仍以2：6見負，終結這次神奇之旅。

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另一場四強比賽，由另一中國球手魯寧面對世界排名第一的特林普（Judd Trump）。現時世界排名40的魯寧，八強時以6：4擊敗英格蘭球手佩利（Joe Perry）晉級。特林普在準決賽並未完全展現強大火力，6個勝出的局數之中分別打出一杆66、107、97、54、55和113度，第一、四和五局僅僅剛好夠贏。

他賽後承認贏得辛苦，「我打得不算好，但不時取得大量分數。希望我將最好的留給周日（決賽）。」

令人期待的決賽戲碼

兩個中國球手分別在四強出局稍為令人失望，惟在奧蘇利雲早段出局之下，特林普對羅拔臣確是桌球迷最期待的決賽戲碼。

特林普對此同感興奮，「已有一段時間未跟尼爾在英國對戰……他過去一兩季狀態大勇，推動我亦要盡量打得更好。」他讚揚羅拔臣得分能力高強，遠距離球出色，因此自己的安全球必須完美並取得大量分數，才有望跟對手一戰。「近期我在決賽的紀錄十分優秀，希望能再進一步奪得錦標。」

根據桌球統計網站Cue Tracker紀錄，兩人生涯曾34次交手，羅拔臣勝出15次，特林普勝出19次。今年他們兩度交鋒恰巧均為決賽，年初的德國大師賽特林普贏9：6，10月中的英國公開賽特林普再以9：8險勝。