澳網｜斥防疫太嚴格　女球手確診後刪文道歉　前一哥梅利宣布棄賽

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-23 18:48

全球疫情未有緩和跡象，將在2月8日展開的澳洲網球公開賽還未開賽就鬧出不少是非，至今已有3架載有參賽球手的包機傳出確診案例，球員在酒店隔離下，今日（23日）再傳來壞消息，西班牙23歲女將巴多莎（Paula Badosa）在檢測後呈陽性，同日出發前確診的英國名將梅利（Andy Murray）也宣布退賽。

因應疫情，今年大會制定多項嚴格防疫規定，包括球員必須在新加坡、杜拜、洛杉磯等3指定地點搭乘包機飛往墨爾本，到達後需接受14天隔離，並連續檢測兩次呈陰性結果後，才可每日到指定球場進行最多5小時的訓練。

然而，3架包機陸續傳出有工作人員染疫，多達72名球員受影響，他們抵埗後被強制隔離14天之外，更不能外出訓練，引來不少球員不滿。澳洲衛生當局拒絕放寬嚴格的隔離規定，球員只能對着牆壁、翻起床鋪練球。

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23歲西班牙女將巴多莎曾在強制隔離時發文表達不滿，不明白為何需要全機球員被隔離，影響備戰。（GettyImages）

不滿防疫太嚴 西班牙女球手確診後刪文道歉

澳網最新消息指出包機出現2名球員確診，雖然大會沒有公布姓名，但女單世界排名67的巴多莎在個人社交網絡上「自爆」確診。

她乘搭由杜拜起飛的包機飛往澳洲，因機上有工作人員染疫，她也成為被隔離的球員之一，並在隔離第7日（22日）確診。她在Twitter宣告：「很遺憾我要告訴大家一個壞消息，我被通知確診新冠肺炎。我感到不太舒服，有出現症狀，但我會聽從醫生的話，努力盡快康復，謝謝大家的支持。」她是今屆澳網在隔離下第一位公開確診的球員，但有趣的是，她日前才炮轟澳網的防疫規定太嚴格。

巴多莎在確診後刪除了日前炮轟防疫措施的發文，改而向大家道歉。（截圖）

她曾在Twitter上抱怨，不明白為何當初包機傳出確診後，整架飛機的人都要被隔離，認為接觸過確診人士的人才需隔離，並不滿要待在沒有窗戶的房間內。不過，她在確診後刪除了該則貼文，道歉解釋：「希望大家不要誤會我的意思，健康永遠該被放在首位。」她坦言明白隔離和預防措施都至關重要，當初只是對一時之間的變化感到不快，但現在很了解大家所面臨的困境。巴多莎已移至防疫酒店隔離。

前球王梅利在出發前確診，無緣澳網。（GettyImages）

欠可行隔離方法 梅利確診後棄賽

曾5度打入澳網男單決賽的梅利，在上周出發前確診新冠肺炎，以致未能成行。該33歲名將透露自己並無病徵，亦已完成自我隔離，可以恢復練習，但由於大會未能提供可行的隔離方案，無緣今屆澳網。曾3奪大滿貫冠軍的他表示：「我和賽會一直在溝通，試圖找到解決辦法，實現可行的隔離方式，但我們沒能成功。」他感謝大會付出的努力，並指不能前往澳洲參賽讓他十分沮喪。

澳網獎金一覽（只列單打） 冠軍：275萬澳元 亞軍：150萬澳元 4強：85萬澳元 8強：52.5萬澳元 第4圈：32萬澳元 第3圈：21.5萬澳元 第2圈：15萬澳元 第1圈：10萬澳元

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