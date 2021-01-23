羽毛球・泰國賽｜丹麥老將贏完李卓耀再入決賽　戴資穎鬥馬蓮爭冠

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-23 22:17

世界排名42位的34歲丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），在泰國羽毛球公開賽8強與港將李卓耀鬥足3局後，今晚出戰4強以直落兩局力剋世界排名第3的隊友安頓臣，相隔7年再躋身世界羽聯（BWF）超級1000分系列賽決賽。

港將李卓耀在男單8強以局數1：2不敵維汀哈斯，後者在決勝局的關鍵一球備受爭議，因其球拍曾觸及球網，按理該被判犯規，然而裁判反駁李卓耀投訴，最終李在關鍵時刻失分落敗。

這一球惹來爭議，不少球迷在BWF的官方Twitter上留言為李卓耀抱不平，甚至惡意攻擊該丹麥球手。

維汀哈斯在爭議聲中出戰4強，力爭近7年再闖世巡賽決賽。（GettyImages）

有印尼球迷發文為維汀哈斯的犯規球平反，指「賽果未能令你滿意都不需攻擊球手」，維汀哈斯指不介意被惡意攻擊，專注在4強爭勝。（截圖）

次局「大炒」安頓臣 相隔7年闖決賽

男單4強由兩名丹麥球手打頭陣，23歲的安頓臣與排名低39位的維汀哈斯此前未曾交手，但後者在排名上不被看好，他在上站更是32強止步。今站發揮超水準、力爭7年來再闖世巡賽決賽的維汀哈斯，首局與安頓臣勢均力敵，二人爭持不下，安頓臣全局最多只領先3分，維汀哈斯在落後18：19時，一口氣連取3分，以21：19先拔頭籌。

次局他在初段乘勢攻至7：0，昨日8強力戰3局似乎未影響其體能，反而安頓臣昨晚與印尼球手威爾馬激鬥81分鐘，身體未能復元，失誤頻頻，狀態較佳的維汀哈斯在中段已拋離10分，最終「大炒」安頓臣21：8再贏一局，以「黑馬」姿態自2014年後再殺入超級1000分系列賽決賽。

維汀哈斯沒想到首站32強止步的自己，能在今站躋身決賽爭冠。（截圖）

未料做「黑馬」 早訂機票返家

BWF在賽後於官方Twitter發文，指令人跌破眼鏡、勇闖明晚決賽的維汀哈斯說：「我要改機票了，我本來買了機票今晚回家。」

維汀哈斯在近年僅兩次殺入4強，包括2018年馬來西亞大師賽，在那年唯一一場4強戰中，以直落兩局不敵日本名將西本拳太，無緣決賽。2019年德國公開賽，他在4強再被日本球手擊敗，以1：2遭桃田賢斗淘汰出局。

李卓耀投訴犯規不果失分：

戴資穎苦戰3局後以2：1躋身決賽。（GettyImages）

戴資穎反敗為勝 冠軍戰再鬥馬蓮

世界排名第一的戴資穎今場碰上泰國前球后拉查諾，雙方生涯27度交手，前者以13勝14負稍落下風，而最近一次交鋒則是在2019年的年終賽，戴資穎在先失一局下反敗為勝。

今場戴資穎同樣因多次回擊出界與防守失誤而先失一局，次局她調整狀態後加快攻勢，逼得對手犯錯，以21：12扳回一城。其後她在決勝局多次以後場殺球取得領先，但下半局失誤過多而被對手反超前，戰至20：16，戴資穎頂住壓力化解4個賽末點，最終以23：21再下一城，連續兩站取得決賽席位。明天將再度對決西班牙前球后馬蓮，一報上站失冠之仇。

上站4強被伍家朗擊敗的周天成，今日在4強惡鬥上站冠軍安賽龍，連續兩站4強止步。（GettyImages）

另一場男單4強戰，世界排名第2的周天成迎戰上站冠軍丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），首局在落後5：11下力追至17：17，二人在末段爭持不下，戰至19平，周天成因失誤被對手以21：19先取一局。

周天成在第二局仍陷入苦戰，多番被對手扣殺得分，雖在中段緊咬比數，但狀態大勇的安賽龍長打短吊得心應手，終以21：15再贏一局，將於明日決賽硬撼隊友維汀哈斯，力爭兩連冠。

丹麥名將安賽龍明日將爭取兩連冠。（GettyImages）

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