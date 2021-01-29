【網球】大坂直美強勢進軍足球界　入股美國女足班霸只為一個目標

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-29 21:39

女子網球巨星大坂直美於去年被《福布斯》評選為收入最高女子運動員，年收入高達3740萬美元（2.9億港元），財力驚人的她在社交媒體透露已入股美國女子足球聯賽（NWSL）北卡羅來納勇氣（North Carolina Courage），這位日籍網球好手表示希望藉此回饋更多女性。

正備戰澳網的大坂直美，生涯勇奪3座大滿貫冠軍，她日前宣布「踩過界」發展，入股成為美國職業女足球隊北卡羅來納勇氣的股東。該支女子足球隊於2017年成立，在2018、2019年即取得最高級別聯賽NSWL（美國國家女子聯賽）兩連霸，甚具潛力。

大坂直美在Twitter放上印有「OSAKA」名字的球衣背面照片，宣布自己成為該球隊股東。（Twitter）

她在Twitter表示對成為球隊股東之一感榮幸，盼能回饋女子運動：「我的成長過程中受到無數女性幫助和投資，無法想像沒有她們我會變成怎樣，而在職業生涯中，我一直受到其他女選手的關愛，今次很榮幸能夠成為這支球隊的股東。」

97號球衣有特別意思？

年僅23歲的她上載了自己穿上球衣的照片，背上印了97號與「OSAKA」（大坂）的名字，她沒有透露選了97這數字背後意思，估計是她的出生年份。去年曾榮獲《TIME》選為2020年全球百大最具影響力人物的她，除了關心黑人平權等社會議題外，也一直盼以生涯故事及強韌信念成為女性典範，因此也想藉支持女足球隊發展推進女性運動。

美日混血的大坂直美以成為女性模範而努力，並希望能盡己之力回饋女子運動。（GettyImages）

關心社會成女性模範

對於大坂直美成為「老闆」之一，球隊主席兼創辦人Stephen Malik表示，很高興大坂的加入，「她為我們帶來超越體育運動的寶貴觀點，我想不到比她更適合激勵和幫助下一代女性的人選。」

事實上，大坂直美敢言敢行，且不時對社會議題發表意見。去年美國發生了警察射殺黑人事件、激發BLM（Black Lives Matter）運動，她在美網準備了7個印有黑人受害者的黑色口罩，為爭取黑人權益運動發聲，贏得廣大球迷及民眾的尊敬。

球隊「官宣」大坂直美加盟：

祖高域表示澳網開鑼在即，不想冒險出戰表演賽。（GettyImages）

澳網選手完成14天隔離

此外，澳網在疫情下以「隔離泡泡」形式於2月8日展開，參加選手之一的大坂直美與其餘球員、教練和隨行人員等，在昨日（28日）已結束了14天酒店隔離生活。男單世界排名第一的祖高域，完成隔離後原計劃出戰阿德萊德表演賽作熱身，但他在開賽前宣佈手部受傷退賽。

澳網獎金一覽（只列單打） 冠軍：275萬澳元 亞軍：150萬澳元 4強：850000澳元 8強：525000澳元 第4圈：320000澳元 第3圈：215000澳元 第2圈：150000澳元 第1圈：100000澳元

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【參賽球手抵達澳洲情況】（按圖放大）