衛奕信徑六段｜九龍水塘起步至城門水塘　孖指徑山脊多梯級花氣力

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-02-06 08:35

從九龍水塘接走第四段，首先要找到進金山郊野公園的入口。入口的位置較為隱蔽，要留意左面一條上山的林中小徑，那裡有衛徑的標示柱。路段不久與麥理浩徑第六段交接，並於上孖指徑的山路上分別。第六段的終點位於城門水塘內。這段有不少上山的林中小徑，頗需氣力。 長度：5.3公里 時間：2小時

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衛奕信徑第六段標距柱：W061 - W069

導賞點

到達大埔路後，便要開始第六段。過了馬路，左面有標示的小徑沿九龍水塘接走，但要留意進入林中的小徑不太明顯，雖然有路標指示，但遊人亦不易察覺。沿林中小徑緩緩繞水塘而行，不久與麥理浩徑第六段重疊，進入金山郊野公園。

前行1公里後，路徑與金山家樂徑交匯，這段路雖名為家樂徑，卻是不斷的上山梯級。遊人可一面上行，一面遙望對面的鷹巢山，欣賞那黑耳鳶在空中盤旋的英姿。完成這小段後，路徑再次與麥徑交接，不久在紀念碑前（W066）分別。

沿孖指徑山脊前行，經過走私坳，這段有不少梯級，因此也需要點氣力。不過在山上可遠觀城門水塘和下城門水塘的迷人景致，也甚值得。接着沿山腰行，不久到達城門水塘的終點。

【城門水塘主壩風光】

行山前先了解行山禮儀：

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交通資料 起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）或81號（於港鐵沙田、太子或柯士甸站上車），在九龍水塘站下車，再找尋在水塘旁進入林中的起點。 終點：步行至城門水塘總站乘搭專線小巴82號回荃灣市區。

注意事項：在與金山家樂徑交接的路段，可接走金山路，返回九龍水塘乘車到市區。

衛奕信徑第六段路線及高度圖。（漁護署網站截圖）

衛奕信徑在1996年啟用，今年是她的25周年，以下有其他衛徑路線介紹：

衛奕信徑五段｜沙田坳至九龍水塘以落山為主 輕鬆欣賞沙田景色（W047-W060）

衛奕信徑四段｜登東洋山俯瞰西貢靚景 挑戰無盡石級艱苦上山（W032 - W046）

衛奕信徑三段｜油塘站行魔鬼山五桂山 感受城市中的郊野閒適風光（W019 - W031）

衛奕信徑二段｜陽明山莊經渣甸山行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景（W009 - W018 ）

衛奕信徑一段｜行天梯登孖崗山超考腳力 再上紫羅蘭山落陽明山莊（W001-W008）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第六段：九龍水塘＞城門水塘】

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