德國球星分手前公開訪問放狠話　前女友一周後自殺身亡︱足球熱話

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-11 13:59

世界冠軍球會盃決賽前夕，奪標大熱拜仁慕尼黑守將謝路美保定突然離開大軍。 球會聲明只說「他因個人理由」離隊，德國傳媒爆出剛跟他分手一周的前女友自殺身亡，二人分手時，保定被指曾向對方說出一番狠話。

謝路美保定與25歲的模特兒女友卡西亞連赫（Kasia Lenhardt）拍拖15個月，直到一星期前，二人激烈爭吵，並藉社交媒體和傳媒互相指罵。32歲的保定指控女方在二人走在一起前曾破壞他跟前女友利碧嘉施華拿（Rebecca Silvera）和家人關係，並勒索他跟她成為情侶。

卡西亞連赫形容前男友保定為「惡魔」，揚言她在情傷中康復過來後便會「公開真相」和「反擊」。可惜將保定名字紋在身上的她未能走過這一關，踏上不歸之路。

剛與謝路美保定分手一周的模特兒女友卡西亞連赫自殺身亡。

謝路美保定與卡西亞分手前，曾在傳媒訪問力數對方不是。

從近日她在Instagram的帖文，盡顯心情起伏。卡西亞先在1月28日留言：「我知道自己不能走出去，即使我真的很想。」到一星期前，她在ig上載的照片加上一句：「現在是時候劃清界線，夠了」，相信是跟保定的分手宣言。她在被發現死亡前數小時，才在ig談及她人生的「新一章」。

柏林警方公布，「昨日（2月9日）約晚上8時30分，警方因一宗懷疑自殺案在夏洛滕堡出動。住宅內發現一個失去生命的人，事件並不涉及第三者參與。」事發地點據悉正是謝路美保定家中。

卡西亞的模特兒朋友Sara Kulka周三（10日）證實卡西亞死訊。（Inastagram）

卡西亞的模特兒朋友Sara Kulka周三（10日）證實她的死訊，並聲稱，「我希望真相出現，我知道你多麼渴望真相大白。」跟卡西亞一起在真人騷節目《Germany's Next Top Model》成名的模特兒Lovelyn Enebechi，亦為她突然離世哀悼，「安息吧！你是奇妙、偉大的人，我想念你，我很傷心。」

英國《每日郵報》聲稱曾跟卡西亞的朋友傾談，對方表示：「昨天（2月9日）是她兒子諾亞 （Noah）的生日，卡西亞自己獨自在家。家人未能跟她接觸，十分擔心，因此報警。」

該友人指控，「她在謝路美接受訪問談及二人關係完結後一星期死亡。他說出一些關於卡西亞的糟糕事情，令她極度傷心。」

【保定前女友卡西亞】（按圖放大）

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保定如何將前女友逼上絕路

謝路美保定與卡西亞情變，始於女方今年1月5日在柏林撞毀他的Mini跑車，德國傳媒報道她當時超出法例規定的酒精上限駕駛。保定事後說他會負上責任，以家人利益為先，並向每一個受影響的人「尤其是我的前女友和我們的孩子道歉。」

他其後接受德國《圖片報》訪問時聲稱，卡西亞以虛構的家暴指控來勒索他，又指對方「有嚴重酗酒問題」。他承認自己跟前女友利碧嘉施華拿（Rebecca Silvera）一起期間出軌，偷食卡西亞，惟他力數對方不是，「卡西亞破壞我跟前女友利碧嘉和家人關係並勒索我之後，成為我女友。」

「我決定跟卡西亞一起嘗試令一切可行，即使我只是在卡西亞的壓力下才被逼公開我們關係，那不是我的決定。」他指摘，「我們拍拖期間，卡西亞時常威脅要摧毀我，威脅要破壞我的球員生涯，甚至企圖令我失去孩子。」

【德甲】謝路美保定為見至愛違令出城 拜仁慕尼黑罰款捐醫院

謝路美保定向傳媒力數卡西亞，多少將對方逼向絕路。（Instagram@jeromeboateng）

「沒完沒了的不忠」

「卡西亞說她會指控我打她，她知道我孩子們的母親正在指控我同一件事，我們正在打官司。卡西亞曾接觸孩子們的母親，說會在法庭上幫助她。一切只為毀掉我。」保定意猶未盡，還指卡西亞利用假社交媒體資料來「攻擊他和散播大話」，「我希望她得到急需的協助」，似乎有意認定女方有精神問題。

卡西亞作出還擊，指出她基於保定的「大話和沒完沒了的不忠」才結束二人關係。她最後形容保定為「惡魔」，表示：「我絕對會說出真相，但我要重拾自我，請給我一點時間。」又稱，「我會反擊！因為我從未試過如此被欺騙和被利用，我要靜一靜。」

【負面新聞王謝路美保定】（按圖放大）

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保定女人問題前科多多

今次已非保定因女人出事。長期之多他跟歷任女友幾乎均有麻煩事。先是2007年開始拍拖的Sherin Senler，二人多次分分合合，期間屢次偷食惹禍，她是保定一對孖女之母，兩人在女兒出生的2011年分開，2013年一度重燃愛火，之後再度分手，2018年女方起訴他家暴。

2018年保定自爆有一個3歲大的兒子Jermar，卻從未曝露孩子生母身份。之後女友換成牙買加模特兒利碧嘉施華拿，至2019年10月一腳踏兩船搭上卡西亞為止。卡西亞與保定一度打得火熱，可是後來利碧嘉在Instagram大罵卡西亞靠模仿和控制她來橫刀奪愛，到今個月初保定跟卡西亞分手並向利碧嘉道歉。

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