衛奕信徑八段｜經大埔頭至九龍坑山　連綿梯級少樹蔭具挑戰性

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-02-20 08:15

這一段的起點在新屋家上碗窰，經過半春園和位於大埔頭村的敬羅家塾後，便要走上440米高的九龍坑山頂。由於終點在山頂，部份遊人都會選擇以大埔頭作為起點，並以鶴藪水塘，即第九段中段為終點。這段開始便要有心理和裝備準備，要走在連綿的斜坡和梯級上，加上只有一路退出路線，只適合有豐富行山經驗人士，帶備足夠糧水在合適的季節時遊走。 長度：9公里 時間：4小時

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衛奕信徑第八段標距柱：W088 - W105

導賞點

碗窰到大埔頭敬羅家塾一段是文化探索之路。在標距柱W090轉入村內的小徑上行。這裏的山崗曾蘊藏豐富的瓷土礦，在民國以前出產了很多優質的陶瓷。在樊仙宮後還保留了古窰遺址。衛徑的入口隱藏在村屋內，不易發現，可以詢問村民所在地。初段的泥路還保留了古道的石頭，但不久便會接著新鋪的柏油路，還可以看到兩段交接的位置，很有價值。在山上，可以看到吐露港公路一帶的景致。

經過民居，便到半春園。半春園具有佛教背景，內裏的蓮花池和藏經閣都是一些甚有特色的建築。離開半春園後，便會進入錦石新村，穿過林村河的行人天橋，沿河邊向北行，經帝欣苑過火車橋底隧道，便到達大埔頭村。村內的敬羅家塾既是鄧氏宗祠，亦曾為書室。書室於1998年8月列為法定古蹟，現今仍是族人聚會和舉行傳統節日活動的地方。遊人可於古蹟內欣賞甚具特色的兩幅女兒牆，還有從廣州訂製的神龕。

更多大埔頭到九龍坑山的路況及風景！👇👇👇

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在大埔頭有清楚指示上九龍坑山的石級，遊人走在此段千萬別心急，一定要根據個人的體力選擇前進的步速。這段路到山頂共有4個由政府興建的涼亭，可以此作為目標，每到達一個亭便稍作休息，欣賞吐露港以及大埔一帶的景致，到達第一個亭時，可以俯瞰整個康樂園範圍。在第二個亭和第三個亭中間，在一個名為「傻人樂園」的地方，是一些晨運人士開闢的園地。接着是一處設施極佳的休憩地點，即第三個亭，在此上行不久，便抵山崗上的第四個亭。繼續沿山脊前行，會看見寫住「玉秀峰」的路邊石，向前遠望便是發射站，亦是九龍坑山頂。

九龍坑山頂雖然是第八段的終點，但是離開還是要經過鶴藪水塘，或沙羅洞，即是第九段的中段。傍八仙嶺郊野公園指示牌的小徑下行，接馬路續走，不久會見到遠處的鶴藪水塘。在桔仔山坳沿流水響郊遊徑離開，再乘52B小巴到粉嶺火車站。

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交通資料 起點：於港鐵大埔墟站乘搭專線小巴23K號或23S號，至新屋家站下車起步；或從港鐵太和站步行至大埔頭村起步。 終點：續走第九段至鶴藪圍，乘搭專線小巴52B號至港鐵粉嶺站；或於九龍坑山頂支徑右轉，抵鳳園後乘搭專線小巴20P或20M到港鐵大埔墟站或大埔中心，或由鳳園步行至汀角路，乘搭九巴73K號、74K號或專線小巴20B號、20C號、20K號至港鐵大埔墟站。

衛奕信徑第8段的路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

衛奕信徑在1996年啟用，今年是她的25周年，以下有其他衛徑路線介紹：

衛奕信徑七段｜城門水塘主壩行到大埔元墩下 巧遇牛牛兼賞白千層 （W070 - W087）

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衛奕信徑六段｜九龍水塘起步至城門水塘 孖指徑山脊多梯級花氣力（W061 - W069）

衛奕信徑五段｜沙田坳至九龍水塘以落山為主 輕鬆欣賞沙田景色（W047-W060）

衛奕信徑四段｜登東洋山俯瞰西貢靚景 挑戰無盡石級艱苦上山（W032 - W046）

衛奕信徑三段｜油塘站行魔鬼山五桂山 感受城市中的郊野閒適風光（W019 - W031）

衛奕信徑二段｜陽明山莊經渣甸山行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景（W009 - W018 ）

衛奕信徑一段｜行天梯登孖崗山超考腳力 再上紫羅蘭山落陽明山莊（W001-W008）

行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第八段：元墩下＞九龍坑山】

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