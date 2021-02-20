【UFC】拳手重過對手兩個量級　比賽取消仍創下格鬥史上超重紀錄

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-20 16:16

UFC拳手艾維斯（Rafael Alves）在《UFC Vegas 19》開打前創下紀錄，不過卻是不光彩的超磅紀錄，以他的現時體重必須跳兩個量級才合資格。

艾維斯在周六（20日）與對手Patrick Sabatini進行賽前過磅，結果錄得157.5磅（約71.4公斤），比他作賽的羽量級（135-145磅）超重11.5磅（約5.2公斤）之多，是格鬥史上最誇張的超重紀錄。

艾維斯在過磅時嚴重超重，打破了UFC紀錄。（網上圖片）

體重超對手兩個量級創紀錄

30歲的艾維斯超越了UFC拳手Anthony Johnson在2012年所創下的超重紀錄，中量級（170-185磅）的他重達197磅超重了11磅，意外的是對手Vitor Belfort照樣接受挑戰，並在第一回合就用鎖技獲勝。

艾維斯減重失敗，體重不僅超過羽量級，甚至還超越了輕量級（156磅）的上限，要跳兩個量級去打次中量級（166磅），UFC毫不猶豫取消了比賽。雖然該巴西拳手在Instagram道歉，「各位，我在減重時感到身體不適，我的比賽被取消了。實在很抱歉，但我認為健康比較重要。」

艾維斯在過磅後於Instagram道歉，指因身體不適未能完成減重。（網上圖片）

據他對MMA透露，他在周四吃過三文魚後感到不適，曾經嘔吐、腹瀉並有脫水情況，醫生囑咐他要喝水，因而未能完成減磅。「我本來只餘2公斤（4.4磅）減重，但因為生病和補充水分而體重回升，醫生也不建議我比賽。」

減重失敗成網民笑柄：（按圖放大）

不過，艾維斯還是無可避免成為網民笑柄，不少人嘲笑他根本沒有嘗試減磅，連過磅都不應該去，「就算升一個量級都超重，他把『擺爛』這個詞提升到新境界。」2007年出道的他曾錄7連勝，但其後成績浮浮沉沉，直到2017每再取得5連勝。「我知道人們在批評我，我並不在乎，耶穌也曾受人抨擊，何況我只是凡人，但很感恩UFC沒有因此而開除我，我很快便會回歸。」他原本在今場羽量級賽事後轉戰較重磅的輕量級作賽。

艾維斯原計劃在今場羽量級賽事後轉戰較重磅的輕量級作賽，但連輕量級都超重。（GettyImages）

除了艾維斯外，還有3名拳手在過磅時超重2至4磅，他們的比賽仍會在明天如期進行，惟需交出20至30%比賽收入作罰金。